Avast upozorňuje na podvody na inzertních serverech, týkají se grafických karet a PC komponent

Podvodníci se na inzertních portálech Bazoš.cz a Sbazar.cz v poslední době zaměřují hlavně na nedostatkové grafické karty a další PC komponenty, upozorňují odborníci z Avastu. Podvodníci na Bazoši nabízejí třeba podezřele levné grafické karty s doručením až domů. Pracovníci Avastu narazili i na falešné platební brány a stránky, na kterých falešní inzerenti požadovali zadání přihlašovacích údajů k internetovému bankovnictví a platební kartě.

„Otevře se stránka, která shrnuje vaši objednávku v cizím jazyce a chce po vás vaše jméno, příjmení a telefonní číslo. Už to je nanejvýš podezřelé. Po zadání těchto informací vás přesměruje na falešný platební portál. Zločinec po vás chce veškeré informace z vaší debetní karty a k tomu mu máte uvést stav vašeho konta. Proč? Aby přesně věděl, kolik peněz může získat. A držet se zpátky rozhodně nebude,“ popisuje Avast na svém blogu zkušenost s jedním z podvodníků.



Autor: Avast Jeden z podvodných inzerátů na Bazoši, které zachytil Avast.

Provozovatel Bazoše Radim Smička si je výskytu podvodných inzerátů vědom a jak sdělil Lupě, portál se je snaží odstraňovat. „Podobné podvody registrujeme, a snažíme se je aktivně mazat a uživatele blokovat. Zvláště u drahých věcí doporučujeme uživatelům vždy osobní odběr a v žádném případě nezasílat peníze do zahraničí. Podvodům se snažíme bránit nutností ověřovat české či slovenské telefonní číslo, a to i pokud uživatel na inzerát zareaguje. Chápeme ale, že to není nepřekonatelná překážka.“

Smička dále dodává, že Bazoš uživatele varuje před službami Bazoš platba, Bazoš peněženka nebo Bazoš kurýr, protože nic takového oficiálně neexistuje. „Pokud něco prodávám, není možné peníze na kartu přijmout, jak se snaží někteří podvodníci uživatele přesvědčit (v podvodu s kartou jde o to, že uživatel si myslí, že peníze na kartu přijímá a z toho důvodu zašle i potvrzovací SMS od banky). Bohužel evidujeme případy, kdy uživatel takto platí opakovaně, a na naši podporu hlásí, že mu opakovaně peníze odchází místo toho, aby přicházely,“ vysvětluje Smička.

Sbazar registruje necelé procento podvodných inzerátů ročně

Odborníci z Avastu na začátku roku upozornili i na podvodníky vyskytující se na dalším velkém portálu Sbazar. Zde falešní inzerenti lákali na prodej drahé elektroniky, hudebních nástrojů nebo starožitností. Uživatele mohou na hrozící podvod upozornit například gramatické chyby nebo výmluvy obchodníků. „Stejně jako text inzerátu i zasílané zprávy obsahují znaky strojového překladu. Útočníci se snaží přesvědčit zájemce o dobrém stavu nabízeného zboží. Osobní vyzvednutí však útočníci odmítají s výmluvou na karanténu, místo toho nabízejí možnost dopravy kurýrní službou přímo od Sbazaru. Sbazar však takovou službu neposkytuje,“ napsal Avast na blogu.

„Na službě máme přibližně dva miliony aktivních inzerátů, z toho jich ročně za podvodné označíme méně než jedno procento,“ řekla Lupě Aneta Kapuciánová, mluvčí Seznamu, který službu Sbazar provozuje a dodává, že portál zákazníky upozorňuje na riziko podvodných inzerátů a na co si dát při nákupu pozor.

„Pokud máme od našich uživatelů nahlášené podvodné jednání na službě, okamžitě daný inzerát a jeho zadavatele prověřujeme a případně blokujeme. Vzhledem ke zvyšující se frekvenci pokusů o zadávání podvodných inzerátů v poslední době přidáme upozornění na obezřetnost a odkaz na Nápovědu, ve které radíme, jak bezpečně nakupovat na internetu a na co si dát pozor, i na hlavní stránku služby Sbazar.cz,“ říká Kapuciánová s tím, že podvodné inzeráty pravidelně prověřují administrátoři portálu.