Lupa.cz  »  Balíky domů ještě mají smysl, věří GLS a DoDo. Firmy se spojily, aby objednávky z e-shopů doručovaly v jasném časovém okně

Balíky domů ještě mají smysl, věří GLS a DoDo. Firmy se spojily, aby objednávky z e-shopů doručovaly v jasném časovém okně

Iva Brejlová
Dnes
3 nové názory

Sdílet

DoDo - kurýr - logistika Autor: Martin Drtina, Internet Info

Společnosti GLS a DoDo se spojily v novém projektu: otevřely službu, ve které e‑shopové zásilky doručují na adresu v přesně zvoleném dni a časovém okně. Jde o pilotní provoz, firmy jej chtějí zkoušet s e-shopy, které se do programu přihlásí. Zahájily jej se společností Pilulka.cz, a to v Praze a Brně. Obě firmy přitom zdůrazňují, že doručení na adresu zůstává klíčovým prvkem nabídky. Obliba výdejních boxů v Česku však v posledních letech zásadně stoupala.

„Věříme, že doručení na adresu má i v dnešní době své pevné místo a slotové doručení je právě tím chybějícím vylepšením, které zákazníkům přináší ještě větší komfort a kontrolu nad doručením,“ myslí si šéf GLS v ČR Petr Pěcha. „Slotové doručení je novým standardem pohodlné dopravy zboží, který si zákazníci žádají napříč kategoriemi — od potravin přes léky až po spotřební zboží,“ věří Michal Menšík, zakladatel a majitel DoDo. Nicméně podle dat Asociace pro elektronickou komerci objednávka zboží do výdejního boxu nebo na výdejní místo v uplynulých letech postupně zastínila dodání na adresu. Zatímco dodeje domů využívá v roce 2025 celkem 18,7 procenta lidí (oproti 32,6 procentům v roce 2022), do výdejního boxu je to 48,1 procenta zákazníků e-shopů (v roce 2022 to bylo 13,3 procenta). Do zaměstnání si nechává dovážet balíčky 2,7 procenta lidí, v roce 2022 to bylo 6,8 procenta.

Ve spolupráci GLS zajišťuje celostátní svoz a páteřní logistiku, DoDo přidá technologii plánování časových oken a řízení takzvané poslední míle přes vlastní platformu. GLS tedy zásilky sveze do regionu, DoDo je v dohodnutém okně je doručí ke dveřím. Cílem je postupně zpřístupnit službu ve všech krajských a následně i okresních městech, což má být pro zhruba dvě třetiny populace. Pilot je otevřený e-shopům i mimo stávající portfolia obou firem. „Dlouhodobým cílem pak je nabídnout možnost slotového doručení co největšímu počtu online nakupujících v rámci celé Evropy,“ dodává Menšík.

Společnosti uvádějí, že mezi segmenty e-commerce, ve kterých je o slotové doručení aktuálně největší zájem, patří kromě potravin také léky, chovatelské potřeby, kosmetika, elektronika, oblečení, sportovní vybavení nebo hobbymarkety. Doručování v přesných časových oknech přes spolupráci s firmou Dodo zákazníkům nabízejí například řetězce Dr. Max, Decathlon, Samsung, Rituals, Alkohol.cz či Pet Center.

„Zpátky do českých rukou“. Slevomat má nového majitele, většinu v něm koupil Genesis Capital Přečtěte si také:

„Zpátky do českých rukou“. Slevomat má nového majitele, většinu v něm koupil Genesis Capital

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Jak funguje platforma IBM Power11?

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Osvědčený recept na linecké. Musíte použít správný poměr surovin

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Když se dárky objednávaly tajně v práci. Přinášíme příběh Cyber Monday

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).