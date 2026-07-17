Bankovní identitu využívá 5,3 milionu lidí, za první pololetí byl skokanem v rámci systému katastr nemovitostí

Bankovní identitu už využívá 5,3 milionu lidí, tedy zhruba osm z deseti Čechů v produktivním věku. Největší změnu v prvním pololetí přineslo zpřístupnění nahlížení přes ni do katastru nemovitostí, kde se přihlášení přes Bank iD během několika měsíců stalo dominantním způsobem ověřování uživatelů.
Do online nahlížení do katastru se za první pololetí přihlásilo více než 700 tisíc lidí, přičemž přibližně 90 procent z nich, tedy asi 630 tisíc lidí, využilo právě bankovní identitu. Podle společnosti Bankovní identita jde o nejrychleji rostoucí státní službu letošního roku.
Přihlášení přes bankovní identitu získalo na významu i kvůli změnám kolem přístupu do katastru. Český úřad zeměměřický a katastrální letos nejprve zavedl povinné ověřování identity kvůli ochraně proti automatizovanému vytěžování dat, později ale po kritice obnovil anonymní přístup s novou grafickou captcha. Ta se ukázala jako obtížná pro běžné uživatele, zatímco programátoři opakovaně zveřejňovali skripty, které ji dokázaly automaticky vyřešit.
Vedle katastru lidé přes Bank iD nejčastěji přistupují do datových schránek, systému Jenda, na ePortál ČSSZ, DiPSy, MOJE daně nebo Portál dopravy. Roste také využití mimo státní správu. Bankovní identitu používají pojišťovny, banky nebo automatizované prodejny bez obsluhy a ve druhé polovině roku ji při ověřování nových zákazníků plánuje nasadit také Vodafone. Vedle toho za prvních šest měsíců letoška lidé prostřednictvím služby Bank iD podepsali téměř 80 tisíc dokumentů, tedy přibližně stejně jako za celý rok 2025.