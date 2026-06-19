Insolvenční správce vysvětlil, jak je to s vysílacími licencemi TV Barrandov

Insolvenční správce zadlužené společnosti Barrandov Televizní Studio David Jánošík upozorňuje, že zbývající vysílací licence tematických kanálů nelze převést ani zpeněžit. „V případě řešení úpadku insolvenčního dlužníka konkurzem nevidím žádný způsob, jak je legálně převést na třetí osobu,“ napsal v dopise, který je založen v insolvenčním rejstříku.
V konkurzu se bude prodávat jen převoditelný majetek, například ochranné známky, archiv vlastní tvorby, movité věci a pohledávky.
Správce to uvedl v odpovědi na dotazy právního zástupce agentury Knowlimits Group, který se zajímal, jak teď po právní stránce funguje vysílání TV Barrandov. Chtěl také znát vazby mezi dlužníkem a společností S-24 akvizice II, která drží nové licence pro hlavní program TV Barrandov. Lupa se otázkám kolem kontroly vysílacích oprávnění věnovala už v předchozí aktualitě.
Insolvenční správce zopakoval, že na začátku celého insolvenčního řízení měla společnost Barrandov Televizní Studio pět licencí ke třem programům. Šlo o původní licenci pro hlavní program Televize Barrandov, dvě licence pro Barrandov Kino a dvě licence pro Barrandov Krimi.
Licence pro hlavní stanici však skončila 16. května 2025 uplynutím doby, na kterou byla vydána. Podle insolvenčního správce ji nebylo možné prodloužit. Firma kvůli úpadku, daňovým nedoplatkům a nedoplatkům na sociálním a zdravotním pojištění nesplňovala podmínky požadované vysílacím zákonem. Správce také připomněl, že žádost o prodloužení celoplošné licence měla být podána několik let před jejím koncem, což se nestalo.
Provoz hlavního programu proto pokračoval přes nové licence, o které požádala společnost S-24 akvizice II. Tu také ovládá současný majitel televize Jan Čermák. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání licence udělila v březnu 2025 s platností do března 2037. Nová firma pak uzavřela smlouvy s původní společností Barrandov Televizní Studio, takže televize díky tomu mohla vysílat dál.
Ohledně možného převodu licencí zpět na Barrandov Televizní Studio správce připomněl, že licence je podle zákona nepřevoditelná na jinou osobu a zadlužená firma k tomu ani nesplňuje potřebné podmínky.
Ze současných tří programů celé televizní skupiny brzy zůstane jen jeden kanál. Na konci května zahájila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání kroky k odnětí všech vysílacích licencí stanic Barrandov Kino a Barrandov Krimi. Důvodem je právě konkurz na majetek provozovatele. V takovém případě zákon zrušení licencí umožňuje.