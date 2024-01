Barrandov Studio: Dluhy TV Barrandov jsou dlouhodobé, snažili jsme se dohodnout

Autor: Ivana Dvorská, Internet Info

Majitel barrandovských ateliérů se ohradil proti některým mediálním výstupům zástupců TV Barrandov v souvislosti s víkendovým odpojením stanice od elektřiny.





Areál barrandovských ateliérů, kde stojí budova televize, patří firmě Barrandov Studio a.s. Ta také provozuje lokální distribuční soustavu, z níž televize odebírala elektřinu. Jak už jsme popsali v předešlých článcích, v noci z pátku na sobotu televize o elektřinu přišla a teď provizorně funguje na naftové elektrocentrály.





Barrandov Studio v pondělním prohlášení zopakovala, že televize „bohužel dlouhodobě neplní své platební povinnosti vůči naší společnosti vzniklé v rámci celkové vzájemné spolupráce“. Dlouhodobé neplnění závazků se firma doposud snažila aktivně řešit se zástupci televize a bude je řešit i nadále.

K vzájemným vztahům se pro Deník N vyjádřil spolumajitel televize Jan Čermák. „Byl tam dohodnut splátkový kalendář, ale v rámci objektivity musím uznat, že těch splátkových kalendářů tam je už několik, bohužel. Vnímám tedy, že ochota dodavatele se blížila bodu nula. Ale začali jsme něco platit, byli jsme dohodnuti, že se tento týden bude pokračovat. Jenže oni to v mezidobí dali do exekuce, což nám zapomněli sdělit. To jsme vnímali jako porušení dohody. Když se s někým dohodnu na splátkovém kalendáři a platím, předpokládám – a je to obvyklé –, že je status quo a čeká se, až to bude splněno. To protistrana porušila. Oni mají samozřejmě jiný výklad,“ řekl.

Podle spolumajitele televize se v pátek situace měnila během pár hodin a také odpojení bylo provedeno jinak, než majitel lokální distribuční soustavy písemně avizoval. „Je to guláš, kdy každá strana má svoji pravdu,“ poznamenal. Dluhy vůči firmě Barrandov Studio však uznává.

Společnost Barrandov Studio v pondělním prohlášení zdůraznila, že v médiích se objevily nepravdivé či zcela z kontextu vytržené věci. „Barrandov Studio neporušilo žádnou dohodu, a naopak se dlouhodobě snažilo na splnění závazků dohodnout, aby mohla vzájemná spolupráce pokračovat. Je nám líto, že především pan Čermák nemá přesné informace ohledně výzev k úhradě dlouhodobých dluhů, ani k upozornění k odstávce energie z důvodů dlouhodobého neplnění závazků vůči společnosti Barrandov Studio a.s.,“ konstatuje tiskové prohlášení.

„Zároveň v této souvislosti důrazně vyzýváme zástupce společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. zdržet se uvádění nepravdivých informací a skutečností, které mohou poškozovat dobré jméno společnosti Barrandov Studio a.s.,“ uzavřel majitel barrandovských ateliérů.