Barta, Šenkypl a spol. prodávají podíl v outsourcingu ajťáků. Zaměří se na Groupon a mezinárodní byznys

Jan Sedlák
Dnes
Pale Fire Capital

Česká investiční společnost Pale Fire Capital, kterou provozují Dušan Šenkypl, Jan Barta, David Holý a Petr Krajíček, po asi šesti letech prodala svůj podíl v tuzemské personální agentuře teamIT. Firmu tak kompletně ovládli její zakladatelé Jan Birás, Michal Tomek a Petr Kropáček. Pale Fire Capital doposud držela 46,56 procenta.

Pale Fire Capital dle svých slov přesouvá další díl své pozornost do budování mezinárodních projektů, mezi něž patří třeba Groupon nebo Rouvy. Společnost kromě jiného provozuje i Aukro.

TeamIT vznikla vyčleněním divize z firmy Your System (dnes součást Theinu) a zaměřila se na outsourcing vývojářů. “Od svého vzniku pomohla více než šesti stům expertů najít uplatnění v projektech s vysokou technologickou náročností. Letos firma míří k obratu přibližně 450 milionů korun,” informovala Pale Fire Capital.

Tržby teamIT v roce 2024 dosáhly na více než 333 milionů korun, rok předtím dělaly necelých 257 milionů korun. Zisk po zdanění činil skoro šest milionů.

