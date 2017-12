 »  Baterie HE3DA nebo VR pro trénink hokejistů. Na CES 2018 míří osm českých firem

Jan Sedlák

Začátkem ledna příštího roku se v Las Vegas odehraje tradiční výstava CES 2018. Jde o nejvýznamnější akci zaměřenou na nové technologie, IT a elektroniku. Poslední ročník byl premiérou pro státní agenturu CzechInvest, která v rámci programu CzechDemo do Vegas vzala několik mladých českých firem, viz naše reportáž.

Letos se akce bude opakovat a CzechInvest v rámci české delegace na CESu představí sedm projektů. Mimo státní agenturu se na své triko do Vegas vydává společnost Sense Arena. Ta vyvíjí technologii postavenou na virtuální realitě, kterou lze využít při tréninku sportovců. Mezi partnery už má hokejový tým Bílí Tygři Liberec nebo Český svaz ledního hokeje.

Další projekty už na výstavu míří za podpory státu. Dva z nich už na CESu budou podruhé. Actijoy dělá chytré obojky pro psy a před pár dny oznámil investici 30 milionů korun. Oscar Senior zase dělá nad dotykovými přístroji rozhraní pro seniory.

Dále se představí nanobaterie HE3DA, VR a 3D vizualizace pro e-commerce 2 Realistic, aplikace ApuTime zaměřená na projektový management, jablonecké digitální foto rámečky FrameXX a PassRight, který pomocí AI řeší imigrační procesy.

O tom, co vystavování na CESu přináší, v naší reportáži z posledního ročníku. Přečíst si také můžete náš rozhovor s Garym Shapiro, který vede organizaci CTA za CESem stojící.