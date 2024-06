Další stanice pro český trh. BBC First nabídne britské filmy

Autor: BBC Studios

Televizní trh v České republice a na Slovensku se rozšiřuje o další stanici. Od 3. června bude v nabídce T-Mobile a O2 TV britský filmový kanál BBC First.

Kanál bude plně lokalizovaný s českými titulky. Dostupný bude pro klienty T-Mobile (Magenta TV) a O2 TV v České republice a Slovak Telekom na Slovensku. Je to už třetí stanice se značkou BBC po BBC Earth a BBC News.

Stanici vlastní firma BBC Studios, komerční divize britské veřejnoprávní televize BBC. Program BBC First vysílá už deset let, nabízí původní britskou dramatickou tvorbu.

Na český trh vstoupila značka BBC First poprvé v listopadu 2023, když si klienti T-Mobile mohli pouštět filmy ze stejnojmenné videotéky. Teď bude BBC First dostupná jako klasická televizní stanice.

Mezi hlavní červnové premiéry patří Six Four, kritikou oceňovaný čtyřdílný thriller s Kevinem McKiddem, který se ponoří prostřednictvím pohřešované dcery policejního detektiva do témat únosu, korupce a zrady. Seriál bude mít premiéru ve středu 5. června ve 21 hodin.

BBC First bude také vysílat první a druhou řadu seriálu Maigret s hercem Rowanem Atkinsonem v roli legendárního francouzského detektiva Julese Maigreta. První díl strhující kriminální série odehrávající se v Paříži 50. let bude uveden v pátek 7. června ve 21 hodin.

Ve čtvrtek 20. června v 17.45 hod. bude mít premiéru první řada Hope Street. Příběh se odehrává ve fiktivním městě Port Devine na pobřeží Severního Irska. Soustřeďuje se na policejní oddělení Port Devine a záhadný příjezd anglické detektivky Leily Hussainové, kterou hraje Amara Karan, první muslimská policistka v historii města.