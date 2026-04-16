BBC škrtá. Za dva roky propustí až dva tisíce lidí a musí ušetřit půl miliardy liber

BBC se chystá seškrtat zhruba desetinu svých nákladů (asi 500 milionů liber) a propustit 1800 až 2000 zaměstnanců, tedy každého desátého. Pověřený generální ředitel Rhodri Talfan Davies to ve středu oznámil nejprve interně před zaměstnanci a vzápětí i v rozhlasovém pořadu The Media Show stanice BBC Radio 4. Konkrétní podobu škrtů ve stanicích, pořadech či online formátech chce vedení zveřejnit mezi červencem a zářím.
Ředitel odmítl představu, že se BBC bude jen plošně ořezávat. Při částce půl miliardy liber se ale někde nevyhnutelně půjde na dřeň. „Musíme se podívat na všechno. A při takovém rozsahu se nevyhneme velkým a obtížným rozhodnutím,“ řekl. Z dílčích opatření jmenoval nižší výdaje za manažerské konzultace a služební cesty, připustil ale, že tím se potřebná suma zdaleka nezalepí.
Ohlášené škrty se nelíbí britským mediálním odborům Bectu, které zastupují technické a tvůrčí profese. Jejich předsedkyně Philippa Childs označila oznámené škrty za „ničivé pro zaměstnance i pro BBC jako celek“. Připomněla, že reálné příjmy BBC z televizních poplatků za poslední dekádu klesly o 1,3 miliardy liber. Další redukce podle ní nutně oslabí schopnost instituce naplňovat veřejnoprávní poslání. „V době dezinformací a koncentrování celého průmyslu do rukou několika nadnárodních korporací Británie potřebuje sebevědomou, ambiciózní a udržitelně financovanou BBC více než kdy dříve,“ uvedla Childs.
Odbory zároveň upozorňují, že důsledky pocítí celý britský kreativní průmysl, pro který je BBC největším zadavatelem zakázek a líhní talentů. Vláda by podle nich měla zabránit tomu, aby korporace „umírala pomalou smrtí nesčetnými ranami“.
Proč tak rozsáhlé šetření? Pověřený ředitel popsal, že se BBC ocitla mezi dvěma mlýnskými kameny. Audiovizuální výroba je čím dál dražší, protože růst platů a nákladů na postprodukční technologie v celém průmyslu předstihl spotřebitelskou inflaci, se kterou se potýkají běžné domácnosti. A příjmy z televizních poplatků zároveň klesají, přičemž počet platících domácností ubývá tempem 400 000 až 450 000 za rok.
„Nejde o krizi sledovanosti,“ podtrhl přechodný šéf BBC. „Vidíme rostoucí propast mezi počtem lidí, kteří BBC reálně používají, ten zůstává velmi vysoký, a počtem těch, kdo za ni platí.“ Některou ze služeb BBC využívá každý měsíc 95 procent dospělých Britů, podíl platících domácností ale už klesl pod 80 procent.
Právě tato nesrovnalost je podle pověřeného ředitele klíčovým argumentem, se kterým BBC vstupuje do jednání o nové Královské chartě, která určuje úkoly a podmínky financování. O novém mechanismu má vést jednání přímo s britskou vládou. Rhodri Talfan Davies zdůraznil, že bez reformy financování BBC dlouhodobě neudrží současnou šíři ani ambice své tvorby. „Pokud chceme, aby BBC zůstala sdílenou investicí do demokracie, komunit a kultury, musíme ji podržet a najít funkční model,“ uvedl.
Odmítl přitom výtky, že jsou škrty selháním vedení. Připomněl, že za poslední čtyři roky korporace ušetřila už 700 milionů liber, její rozpočet však v posledních pěti až šesti měsících čelí výrazně silnějším tlakům.
Samotné šetření není novinka, předchozí generální ředitel Tim Davie o něm mluvil od února. Poprvé ale bylo vyčísleno, jaký dopad bude mít na pracovní místa. Uvnitř BBC roste nespokojenost, v nedávném interním průzkumu vyjádřilo důvěru ve vedení jen 34 procent zaměstnanců.
Vedení neočekává, že by finanční kondici BBC ohrozila žaloba amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po britské televizi požaduje deset miliard dolarů. Trump se u floridského soudu domáhá odškodnění za speciál pořadu Panorama, ve kterém autoři zavádějícím způsobem sestříhali jeho projev před útokem na Kapitol v roce 2021. Právníci BBC napadají samotné projednávání u floridského soudu, protože sporný pořad na Floridě nikdy nebyl odvysílán ani jinak dostupný. Rozhodnutí o příslušnosti soudu se očekává ve velmi krátké době a na plán úspor pro nadcházející dva až tři roky podle ředitele spor nemá vliv.
Rhodri Talfan Davies dočasně vede BBC od začátku dubna, kdy z nejvyšší funkce odešel bývalý ředitel Tim Davie. Od 18. května se řízení veřejnoprávního média ujme bývalý evropský šéf Googlu Matt Brittin.