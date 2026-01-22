Lupa.cz  »  BBC spojuje síly s YouTube, nabídne pořady pro mladé a trénink digitálních tvůrců

BBC spojuje síly s YouTube, nabídne pořady pro mladé a trénink digitálních tvůrců

Filip Rožánek
Dnes
Britská veřejnoprávní stanice BBC oficiálně potvrdila uzavření strategické dohody se serverem YouTube. Má zviditelnit tradiční značku na digitálních platformách a dostat její obsah zejména k mladšímu publiku, které se postupně odklání od klasického televizního vysílání.

Dohoda zahrnuje nejen investice do výroby nového obsahu určeného primárně pro online prostředí, ale také rozsáhlý vzdělávací program pro mediální profesionály ve Spojeném království.

Nové programové formáty budou na YouTube uvedeny souběžně s vlastními aplikacemi stanice. Generální ředitel BBC Tim Davie v prohlášení zdůraznil, že pro veřejnoprávní médium je v současnosti nezbytné, aby z jeho služeb čerpal hodnotu každý plátce koncesionářských poplatků. Partnerství má podle něj otevřít nové cesty k divákům a zároveň sloužit jako vstupní brána k zavedeným službám. Upozornil, že adaptace na nové distribuční kanály je pro přežití a relevanci stanice klíčová.

V rámci expanze na YouTube se BBC zaměří na několik programových priorit. Spustí třeba dokumentární kanál s pracovním názvem Deepwatch nebo sedm nových kanálů pro dětské diváky. Nabídne jim například obsah inspirovaný oblíbenou populárně naučnou sérií Děsivé dějiny.

Zpravodajská divize pak posílí boj s dezinformacemi prostřednictvím nových globálních kanálů a živých přenosů, které mají za cíl efektivněji proniknout informačním šumem na sociálních sítích.

Významnou součástí dohody je podpora britského kreativního průmyslu prostřednictvím vzdělávání. Pod vedením National Film and Television School (NFTS) vznikne program pro 150 mediálních profesionálů, který proběhne formou workshopů v regionech mimo Londýn, například v Salfordu, Birminghamu či Glasgow.

Zástupci YouTube vnímají tuto spolupráci jako cestu k profesionalizaci online tvorby. „Jsme potěšeni, že můžeme spolupracovat s BBC na redefinování hranic digitálního vyprávění,“ poznamenal k tomu Pedro Pina, viceprezident YouTube pro region EMEA. Dodal, že tréninkový program představuje významnou investici do nové generace britských talentů.

BBC uvedla, že její současné pořady na YouTube generují přibližně 15 miliard zhlédnutí za rok. Doba sledování se meziročně téměř zdvojnásobila. Nová iniciativa je zároveň v souladu s britským vládním plánem na podporu kreativního průmyslu.

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

