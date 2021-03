BBC vrátí do éteru stanici pro mladé, internetové vysílání nestačí

Od ledna 2022 se na tradiční vysílací platformy vrátí televizní stanice BBC Three, kterou britská veřejnoprávní televize před několika lety přesunula kvůli úsporám na internet. Průzkum ukázal, že stále existuje dost mladých lidí, kterým lineární vysílání vyhovuje. Patří mezi ně například nízkopříjmové skupiny na severu Anglie. Britský telekomunikační regulátor Ofcom navíc uložil BBC, aby se snažila víc oslovovat mladší publikum.

BBC plánuje, že zdvojnásobí investice do programu BBC Three, přičemž bude kombinovat tradiční vysílání a obsah videoslužby iPlayer. „U většiny mladých si BBC vede dobře, v průměru u služeb této značky stráví mladí dospělí ve Velké Británii sedm a půl hodiny týdně. To je víc, než u kterékoli jiné. Náš výzkum však identifikoval významnou skupinu mladších diváků, kteří sice mají stále hodně rádi lineární televizi, ale BBC momentálně využívají jen málo. Chceme to změnit,“ sdělila BBC v tiskovém prohlášení.

Dvě třetiny nákladů na program budou určeny na výrobu pořadů mimo Londýn, napříč celou Británií. Kanál se zaměří na publikum ve věku 16–34 let, vysílat bude každý den od 19.00 do 4.00. Přes den bude na jeho vysílací pozici dětské vysílání CBBC. Nevznikne tedy samostatná programová pozice, ale BBC přerozdělí distribuční kapacitu svých stávajících služeb.

Stanice BBC Three byla spuštěna v roce 2003 a její pořady získaly plejádu ocenění. Pouze online funguje od února 2016. Návrat BBC Three jako klasického lineárního programu musí ještě posvětit regulační orgány. Dokumenty, podle nichž budou posuzovat veřejný zájem na provozu této stanice, zveřejní BBC do konce týdne.