BBC vypnula vysílání na dlouhé vlně, o slavné vysílače teď bojují nadšenci

Britská BBC definitivně ukončila rozhlasové vysílání na dlouhých vlnách. Rozloučila se tak s vůbec nejstarší platformou, kterou dosud provozovala. Dvojici stožárů, jež po desítky let slouží řidičům na dálnici M5 jako orientační bod, se snaží zachránit fanoušci technických památek.
Stanice BBC Radio 4 se s posluchači na vlně 198 kHz rozloučila v sobotu 27. června. Kompletní odpojení infrastruktury je v plánu na úterý 30. června. Podle společnosti Arqiva, které vysílače patří, už technologie dosloužila. Udržet ji v chodu by znamenalo nákladně vyměnit stárnoucí zařízení. Šlo by přitom o investici do platformy, kterou využívá už jen hrstka posluchačů. Většina Britů poslouchá rádia digitálně nebo na internetu.
Konec dlouhých vln nepřišel zničehonic. BBC ho předeslala už v roce 2022 a v březnu 2024 zrušila samostatné programové schéma dlouhovlnné verze Radia 4. V posledních měsících na blížící se vypnutí upozorňovala vstupy přímo ve vysílání, návody na webu i telefonickou linkou a postup ladila s organizacemi, které se starají o zranitelné skupiny obyvatel.
Souběžně se rozběhla snaha ochránit dva vysílací stožáry u obce Wychbold v hrabství Worcestershire. Konstrukce vysoké 213 metrů jsou vidět na kilometry daleko. Stojí tu od roku 1934 a za druhé světové války šířily důležité zprávy, které pomáhaly například francouzskému odboji. Lokalita byla vybrána kvůli tomu, že odtud signál pokryl celé Spojené království.
Úřady se návrhem na prohlášení celého areálu za technickou památku zabývaly v roce 2025. Nakonec ale památkáři dospěli k závěru, že k tomu nejsou splněné podmínky, hlavně kvůli tomu, že velká část původních budov už padla k zemi.
Sdružení Twentieth Century Society, jež se zasazuje o záchranu výjimečných staveb dvacátého století, proto usiluje o to, aby se ochrana týkala alespoň samotných stožárů. Podle sdružení jsou připomínkou zahraničního vysílání BBC, tradice námořních předpovědí počasí, legendárních kriketových přenosů i válečného informačního servisu. Chráněny by podle sdružení měly být „pro svůj historický význam a architektonickou, inženýrskou i technologickou hodnotu“.
Dlouhé vlny ve Spojeném království nespadají mezi kritickou infrastrukturu. Ani poslouchání slavné námořní předpovědi nebylo nikdy pro plavidla povinné, vždy šlo jen o doplňkové britské vysílání.