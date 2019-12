 »  Beat Saber či Kingdom Come. Pět českých her mezi neprodávanějšími na Steamu

Jan Sedlák

Mezi nejprodávanější hry na digitální platformě Steam se za rok 2019 dostalo i pět českých titulů. Žádný z nich to nedotáhl do platinové a zlaté sekce. Nejlépe jsou na tom ve stříbrné sekci stálice v podobě ArmA 3 od Bohemia Interactive a Euro Truck Simulator 2 od SCS Software.

Zbylé tři hry se usadily v bronzovém žebříčku. Jde o Beat Saber od Beat Games, Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios a American Truck Simulator opět od SCS.

Prodejní úspěch Beat Saberu jako čistě VR titulu je mezi běžnými hrami značný úspěch. Steam sestavil i prodeje her pro virtuální realitu, kde je Beat Saber v nejvyšší platinové sekci společně s VR verzemi Skyrimu či Falloutu 4.

Beat Saber lze hledat rovněž v nominacích na ceny The Steam Awards 2019. Společně s Borderlands 2, Gorn, Blade & Sorcery a Five nights at Freddy's: Help wanted soutěží o nejlepší VR záležitost roku. Nominaci získalo i DayZ od Bohemky, a to v kategorii her pro více hráčů (Better with friends).