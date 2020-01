 »  Bez překvapení: Nova vrací Specialisty, Kameňák i SuperStar

Lucie Vaníčková

Televize Nova oficiálně představila své jarní programové schéma. Jak jsme psali už dříve, komerční televize nepřináší téměř žádné novinky.

Od 27. ledna nasazuje v pondělí večer ve 20.20 premiérové díly detektivního seriálu Specialisté, přičemž poběží vždy dva díly po sobě. Úterní a čtvrteční prime time je stále vyhrazený Ordinaci v růžové zahradě 2. V úterý ve 21.30 na ni naváže magazín Víkend, ve středu a ve čtvrtek v tento čas poběží kuchařská reality show Masterchef Česko.

Ve středu ve 20.20 televize vysílá premiérové díly reality show Výměna manželek a pátky budou patřit seriálu Kameňák, který zahájí 14. února.

Sobotní hlavní vysílací čas je filmový – v programu se objeví například Captain America, Dítě Bridget Jonesové, Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta a další. Na nedělní večery pak Nova vrací po dvou letech talentovou show Superstar, ta začne 16. února.

Podvečery všedních dnů zůstávají soutěži Co na to Češi, kterou moderuje Tomáš Matonoha. Na ni navazuje programová stálice, seriál Ulice. V průběhu jara Nova do programu zařadí ještě reality show Utajený šéf. Natáčí také nový seriál Co 'ste hasiči v hlavní roli s Petrem Rychlým.