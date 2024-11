Bez zvýšení poplatků začne ČT příští rok vypínat stanice

Autor: Karel Choc, Internet Info

Pokud parlament v nejbližší době neschválí zvýšení televizních poplatků, povede to k omezení veřejné služby České televize. Podle generálního ředitele Jana Součka se chybějící finance projeví omezením vlastní tvorby i snížením počtu kanálů.





„Pokud se poplatky od začátku roku nezvýší a my reálně pojedeme podle rozpočtu nazvaného Armageddon, který jsme už odevzdali Radě ČT, tak to radikálním způsobem zasáhne i do zpravodajství a publicistiky,“ řekl Jan Souček pro server Info.cz.

Ještě v prvním pololetí příštího roku by fungovaly všechny stanice České televize, tedy ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport a sdílený kanál ČT :D/ČT art. „Nicméně v horizontu jednoho roku by došlo i k jejich podstatné redukci,“ dodal Souček.

Pravděpodobně by pak zůstaly jen programy ČT1, ČT2, ČT24 a doplňkový ČT sport, neboť ze zákona musí Česká televize provozovat minimálně čtyři programy. Navíc se licence na sportovní přenosy nakupují na dlouhou dobu dopředu, zpravidla na základě víceletých smluv.

Část vládních politiků stále doufá, že by se projednání mediální novely a její schválení v obou komorách parlamentu mohlo stihnout do konce roku. Jiní připouštějí, že kvůli opozičním obstrukcím může zákon přijít na řadu až v prvním čtvrtletí 2025.