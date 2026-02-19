Lupa.cz  »  Bezplatný český generátor a editor obrázků Zoner AI má velkou aktualizaci, umí nové triky

Bezplatný český generátor a editor obrázků Zoner AI má velkou aktualizaci, umí nové triky

Jan Sedlák
Včera
Zoner AI Autor: Zoner

Brněnská společnost Zoner výrazně aktualizovala svůj zdarma dostupný online nástroj Zoner AI. Pomocí něj je možné bez registrace generovat obrázky a následně je upravovat. Jde o kombinaci funkcí AI Image Creator a AI Editor. Česká firma se tím snaží konkurovat zahraničním službám, stejně jako se Zoner Studiem dlouhodobě konkuruje Photoshopu.

Zoner AI má šest nových funkcí: úprava obrázku pomocí přirozeného textu, změna dne na noc nebo změna počasí, změna outfitu postavy, změna vizuálního stylu obrazu, zvětšení obrazu a vylepšení detailů, obnovení a vybarvení starých fotografií. Využívají se generativní modely.

“Jednou z nejzásadnějších změn v nové verzi Zoner AI je kompletní přepracování funkce Generativní rozšíření obrazu. Nejde jen o drobný update, změnily se modely, logika generování i samotné uživatelské rozhraní. Původní verze trpěla občasnou nekonzistencí výsledků. Rozdíly ve světle, perspektivě nebo texturách znamenaly nutnost častého přegenerování. Nové modely ale lépe chápou kontext scény a dokážou plynule navázat na kompozici, zachovat stíny i barevnost,” shrnul Zoner.

“Další výraznou novinkou v Zoner AI je přepracovaná funkce Odstranění objektu. Ta nyní využívá nové modely a sadu chytrých presetů, které umožňují zásah provést skutečně jedním kliknutím. Zásadní rozdíl oproti běžným nástrojům spočívá v tom, že uživatel nemusí objekt ručně obtahovat ani složitě maskovat. Editor sám rozpozná, co má být odstraněno, analyzuje okolní plochy a inteligentně dopočítá pozadí tak, aby výsledek působil přirozeně – se zachováním textur, světla i perspektivy,” uvedla dále firma.

“Nejzajímavější novinkou celé aktualizace Zoner AI je funkce Upravit textem, která zásadně mění způsob práce s fotografií. Namísto složitého vybírání, maskování a ručních úprav stačí jednoduše napsat, co má editor změnit. Nástroj rozumí přirozenému jazyku a požadovanou úpravu provede automaticky.”

Nové modely rovněž umí lepší detekci objektů a hran, realističtější textury, věrnější světlo a stíny a stabilnější výsledky při opakovaném generování.

Zoner si pro tyto služby provozuje vlastní serverový cluster obsahující výkonné grafické karty. Provozuje i chatbota AirGPT.

