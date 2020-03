 »  Bezrealitky.cz: v Praze v březnu vzrostl počet bytů k pronájmu o 44 %

Karel Wolf

Nabídka volných bytů k pronájmu během března v Česku podle dat serveru Bezrealitky.cz stoupla o 16 % a v Praze dokonce o 44 %.

Meziročně se u hlavního města jedná o nárůst více než o polovinu. Souvisí s velkým množství uvolněných bytů, které byly původně určeny ke krátkodobým pronájmům pro turisty. Bezrealitky hlásí za tento měsíc průměrný přírůstek nabízených pražských bytů k pronájmu necelých 30 bytů za den.

Samotná poptávka se ale s nabídkou zatím příliš nestřetává, na druhou stranu stoupl počet úspěšně završených prodejů nemovitostí, a to jak v hlavním městě, tak i v celém sousedícím Středočeském kraji. V hlavním městě Bezrealitky evidují nárůst prodejů oproti předchozímu měsíci o rekordních 17 %, ve středočeském kraji vzrostl počet prodaných nemovitostí o 14 %.

„S největší pravděpodobností se jedná o již rozjednané transakce, které krize urychlila. Na druhou stranu, pokud by růst vydržel i v dubnu, byla by to dobrá zpráva pro rezidenční trh – a sice, že lidé mají chuť kupovat i přes sílící nejistotu, jak dopadne domácí ekonomika.“ prohlašuje ředitel Bezrealitek Hendrik Meyer.