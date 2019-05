 »  Realitní služba Bezrealitky.cz vstupuje na slovenský trh

Karel Wolf

Realitní služba Bezrealitky spouští provoz na Slovensku, do tří let by chtěla obsadit pětinu tamního trhu, sází přitom především na rekordní růst cen slovenských nemovitostí.

Slovenský web funguje na adrese www.bezrealitky.sk a funkčně by měl představovat kopii 1:1 toho českého včetně doprovodných služeb jako jsou automaticky generované nájemní smlouvy, právní či finanční servis.

„Stejně jako u nás, i na Slovensku zcela zbytečně ukrajují z cen nemovitostí realitní makléři, jejichž přidaná hodnota je nyní přinejmenším sporná. Růst cen nemovitostí zároveň neopodstatněně zvyšuje jejich provize, přestože reálné práce odvádějí stále méně,“ prohlásil ke spuštění Hendrik Meyer, ředitel portálu. „Ještě letos bychom lidem na provizích rádi ušetřili miliony eur a zasadili se o vyšší transparentnost podmínek prodejů a pronájmů na slovenském trhu,“ dodává.

Portál také na Slovensku navázal spolupráci s několika lokálními partnery, kteří pro platformu zajišťují doprovodné služby. Mezi ně patří UPC, Innogy, Sconto, ale také třeba Slovenská sporiteľňa, která jejich klientům nabídla hypoteční servis. „Podobně jako v Česku, i na Slovensku trh hypoték za poslední rok výrazně ovlivnily regulace. Jako zodpovědný lídr trhu s financováním bydlení děláme všechno pro to, abychom lidem dokázali pomoc i ve chvíli, kdy se podmínky zpřísňují. Třeba prostřednictvím Bezrealitky, které umožňují lidem jednoduše prodávat nemovitosti mezi sebou,“ říká mluvčí Slovenské sporiteľny Marta Cesnaková.