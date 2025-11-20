Billa zavře vlastní online shop. Partneři v quick commerce to zvládnou efektivněji, naznačuje

Billa oznámila, že k 31. lednu 2026 ukončí v Česku provoz svého e‑shopu s potravinami. Online objednávky chce dál odbavovat přes partnery z oblasti takzvané quick commerce, tedy rozvozové služby. Finance obchod místo toho směřuje do kamenné sítě, letos má do ní vydat přes 2,5 mld. Kč a příští rok téměř 2,8 mld. Kč.
Obchod k uzavření postupuje s tím, že „Rozvoj Quick Commerce umožňuje Bille obsloužit více zákazníků efektivněji a ze střednědobého hlediska může Billa dosáhnout lepších ekonomických výsledků prostřednictvím expanze, modernizace a rozšiřováním služeb Q-Commerce partnerů,“ popisuje v tiskové zprávě. Podle společnosti model rychlého doručení pokrývá zákazníky napříč republikou, příští rok ho ale chce rozšířit. Digitalizaci podle svého vyjádření neopouští, s pokročilými nástroji pracuje na přesnějším odhadu poptávky či optimalizaci zásob prostřednictvím umělé inteligence a v obchodech implementuje digitální cenovky.
Krok jde nicméně proti proudu části trhu, podle Asociace pro elektronickou komerci české e-shopy překonaly loni krizi a obrat rostl o 5 % na 194 miliard Kč. Češi letos také navyšují průměrnou měsíční útratu. Billa zároveň krok oznamuje měsíc poté, co konkurenční Globus avizoval vlastní platformu pro online prodej.
Zvolený termín konce e‑shopu má zajistit plný provoz i během vánoční sezony. Zaměstnancům distribučních center v Praze a Brně a části centrály spojené s online prodejem slibuje individuální podporu a nabídky interního uplatnění. Stejný posun z online směrem k rychlodoručení a službě Click & Collect zavádí Billa i v Rakousku.
Za letošek má Billa otevřít celkem 15 nových kamenných prodejen, příští rok se chce dostat na stejný počet. Řetězec má v Česku 287 prodejen, více než 6 500 zaměstnanců a za rok 2023 vykázal obrat přes 35 miliard Kč.