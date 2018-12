 »  BIS varuje před čínskou vědecko-technickou a telekomunikační špionáží v ČR

Jan Sedlák

Před čtyřmi lety Bezpečnostní informační služba (BIS) ve své veřejné zprávě za rok 2014 uvedla, že spatřuje bezpečnostní riziko v čínských technologických společnostech Huawei a ZTE. BIS je podezírala z možné spolupráce s čínskými agenty. Od té doby už se tyto firmy ve veřejných zprávách neobjevují.

V čerstvě vydané zprávě za rok 2017 (PDF) BIS každopádně rostoucím aktivitám Číny v Česku věnuje jednu sekci. Čína má vést hybridní aktivity, do kterých vedle diplomatů zapojuje také třeba byznysmeny. Zaměření Číny se rovněž týká zdejšího technologického a telekomunikačního sektoru.

„BIS zaznamenala znepokojující vývoj na poli čínských aktivit (politických, špionážních, legislativních a ekonomických), které jako komplex představují hrozbu pro ČR v oblasti ekonomické a vědecko-technické rozvědky. Čína disponuje téměř neomezeným kapitálem, který je schopna nabízet zahraničním firmám výměnou za přístup k duševnímu vlastnictví, anebo vstup na zahraniční trhy,“ uvádí zpráva BIS.

„Čínský zájem se soustřeďuje zejména na strategické sektory hospodářství, jako jsou energetika, telekomunikace, finance, logistika, zdravotnictví a špičkové technologie. Investice do těchto odvětví podporuje čínská vláda, jejímž politickým cílem, shrnutým do desetiletého plánu Made in China 2025 (MC2025), je nezávislá a soběstačná produkce Čínské lidové republiky (ČLR). Do roku 2025 se má ČLR stát globálním lídrem ve vývoji a výrobě moderních technologií. Informace a signály o několika případech čínských aktivit vůči českým právnickým osobám považuje BIS za součást čínského úsilí o naplnění MC2025 a nesou znaky ekonomické a vědecko-technické špionáže,“ dodává zpravodajská služba.

Přesně detaily BIS tradičně neuvádí. Čínské technologické firmy se obecně snaží na zdejší trh pronikat. China Telecom rozvíjí spolupráci s českou firmou SafeDX, Alibaba v Česku spouští Alibaba Cloud, Huawei se daří dodávat do státní správy a snaží se získat kontrakty na stavbu zdejších 5G sítí a například výrobce čipů Espressif Systems otevřel vývoj firmwaru v Brně.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) podle informací Lupy připravuje kroky, které by mohly vést k omezení působení Huawei ve strategických projektech.

Zpráva BIS obsahuje také informace o tom, že na systémy českého ministerstva zahraničí (MZV) v minulých letech útočily nejspíš nezávisle na sobě dvě zpravodajské služby Ruské federace.