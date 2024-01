Bitcoin se dočkal investičních fondů obchodovaných na burze

Autor: Depositphotos

Americká Komise pro cenné papíry a burzy souhlasila se spuštěním prvních spotových bitcoinových fondů ETF. Pro odvětví kryptoměn je to klíčový okamžik. Komise o tom informovala v prohlášení.





Už v úterý se přitom tato informace objevila na účtu burzovní komise na síti X. Šéf regulátora Gary Gensler však pravdivost zprávy později popřel s tím, že účet komise ovládli hackeři.





The @SECGov twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products. — Gary Gensler (@GaryGensler) January 9, 2024

Podle oznámení na internetových stránkách Komise byly schváleny žádosti společnosti BlackRock, Ark Investments a 21Shares, Fidelity, Invesco a VanEck. Očekává se, že některé produkty by se mohly začít obchodovat už ve čtvrtek.

Analytici Standard Chartered tento týden uvedli, že ETF by jen letos mohlo přilákat investice za 50 až 100 miliard dolarů. To by dle předpokladů vyhnalo cenu bitocoinu až na 100 tisíc dolarů.

Institucionálním i retailovým investorům ETF nabídne možnost investovat do největší světové kryptoměny, aniž by ji přímo drželi. Pro odvětví kryptoměn, sužované v poslední době řadou skandálů, bude tento krok regulátora znamenat oživení.

„Schválení ETF legitimizuje bitcoin,“ řekl agentuře Reuters výkonný ředitel a senior fintech analytik společnosti Rosenblatt Securities Andrew Bond.

Bitcoin v posledních měsících posílil o více než 70 % právě v očekávání toho, že ETF bude pro toto aktivum schváleno. Současně to znamená obrat v uvažování burzovní komise, která po 10 let odmítala bitocoinové ETF kvůli obavám, že by mohly být snadno manipulovatelné.