 »  Bitcoin se vyhnul dalšímu štěpení, vývojáři odvolali plánovanou změnu SegWit2x

David Slížek

U kryptoměny Bitcoin je jistá snad jen jedna věc: že není nic jisté. Asi týden před plánovaným nasazením aktualizace známé jako SegWit2× zainteresovaní vývojáři oznámili, že zastavují práce na její přípravě. Důvod? Pro plán se podle nich nepodařilo v bitcoinové komunitě najít dostatečnou podporu.

SegWit2× měl přinést poměrně zásadní změnu: zvýšení velikosti bloků na dvojnásobek (2 MB), čímž by se zvýšil počet transakcí, které se do jednoho bloku vejdou. Šlo o výsledek jarní dohody (tzv. New York Agreement) mezi velkými hráči, zejména těžaři Bitcoinu.

Plánovaná změna ale měla od začátku i řadu kritiků. Mezi jejich obavy patřilo to, že by SegWit2× mohl vést k zásadnímu rozštěpení Bitcoinu, což by mohlo mít pro měnu vážné důsledky. Nebylo by to ale první štěpení (hard-fork), které Bitcoin zažil: naposledy letos v létě se od něj bez větších potíží „odtrhla“ měna Bitcoin Cash, která má velikost bloku nastavenou na 8 MB.

Část komunity měla námitky také proti způsobu, jakým mělo k aktualizaci dojít. Obcházel totiž tradiční otevřené postupy, kterými se v decentralizované bitcoinové komunitě změny v systému obvykle přijímají. Proti se tak vyslovila řada z tzv. Core vývojářů, kteří ještě nedávno dokonce otevřeně varovali před možnými dopady aktualizace. Na jejich stranu se mimochodem přidal i český mining pool Slush.

Kurz Bitcoinu na zprávu o zrušení SegWit2× zareagoval výkyvem vzhůru těsně pod hranici 8000 dolarů, rychle ale zase spadl o několik set dolarů níže.