 »  Bixby od Samsungu rozumí anglicky a korejsky. Teď vyráží do světa

Jan Beránek

Po domovské Jižní Koreji a Spojených státech se variace na konkurenční Siri, Alexu nebo Cortanu podívá i do nových zemí. Bixby od Samsungu je tak dostupný i v tuzemsku. Firma to oznámila v tiskové zprávě.

Bixby je podle Samsungu schopen rozpoznat, kdy uživatel klade otázky a kdy zadává příkazy. Pro vývojáře je služba zajímavá tím, že je její prostřednictvím možné ovládat v telefonu jakoukoliv akci, kterou je možné provést dotykem nebo textem.

Mobilní hlasový asistent je k dispozici jen v nejdražší řadě telefonu, a to Galaxy S8 a S8+. Bixby se ale zařazuje do zástupu chytrých virtuálních pomocníků, kteří už pobývají v různých přístrojích od konkurence, a to jak Apple, Google nebo Amazonu.