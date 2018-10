 »  Blizzard se poprvé přímo připojil do Česka, vybral si Peering.cz

Jan Sedlák

Herní společnost Blizzard Entertainment, která spadá pod molocha Activision Blizzard, se poprvé napřímo připojila do České republiky. Konkrétně si pořídila 10Gb spoj do komerčního internetového uzlu Peering.cz. V NIX.CZ v současné době Blizzard infrastrukturu nemá.

Blizzard, který stojí za hrami jako Diablo, World of Warcraft, StarCraft, Hearthstone nebo Overwatch, se ve velké míře spoléhá na mutliplayerovou část svých titulů. Provozuje několik e-sportových turnajů. Pomocí připojení do peeringů chce online služby zkvalitňovat. V Česku jsou populární zejména Overwatch a World of Warcraft.

Blizzard se v Evropě připojuje do několika peeringových uzlů, například v Londýně, Frankfurtu, Amsterdamu nebo Paříži. V regionu střední a východní Evropy je Česko první.