Blogovací platforma Seznam Médium odstartovala, autoři mohou za články dostat i peníze

Autor: Seznam.cz

Seznam spustil chystanou blogovací službu Seznam Médium, o jejíž přípravě jsme psali v říjnu. Zájemcům v ní nabízí možnost publikovat svůj obsah na vlastním profilu. Texty vybrané editory se budou zobrazovat i v algoritmicky řazeném tzv. NewsFeedu na hlavní stránce Seznamu. Tam budou o pozornost soupeřit s články partnerských médií.





Pokud články autora získají souhrnně aspoň 100 tisíc zobrazení, bude se autor moci zapojit do partnerského programu. Seznam se s ním pak bude dělit o výnosy z reklam zobrazovaných u autorových článků. V jakém poměru bude dělení probíhat zatím Seznam nezveřejnil.





Seznam Médium poběží na redakčním systému ČNS-X, kterou používají všechny obsahové služby Seznamu. Aby se autor do systému přihlásil, musí mít u Seznamu účet a musí odsouhlasit podmínky služby. Seznam v nich uvádí například to, že je autor plně odpovědný za svůj obsah, a vypočítává, co všechno autor nesmí publikovat.

V podmínkách také popisuje, že pokud je obsah uživatele v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, nebo podmínkami, " … je Provozovatel oprávněn, a to bez náhrady a bez předchozího upozornění, odstranit veškerý Obsah uživatele, popřípadě pouze jeho část nebo omezit anebo zamezit uživateli přístup na Službu." Jak konkrétně bude moderování obsahu probíhat (zda před nebo po publikování textů), zatím Seznam neupřesnil.

Pokud editoři vyberou obsah autora na hlavní stránku, nebudou už podle Seznamu „… zasahovat do obsahu jednotlivých textů, ale budou s autory komunikovat v případě výskytu hrubých gramatických chyb či porušení dodržování podmínek služby.“

Mezi prvním autory, kteří se v Seznam Médium objevili, je také majitel Seznamu Ivo Lukačovič.