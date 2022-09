Blokování online obsahu i chystaná kyberbezpečnostní směrnice. Témata konference KKTS v Plzni

Budou moci telekomunikační operátoři přenést část rostoucích nákladů do cen pro zákazníky? Jakými pravidly by se měly řídit požadavky na blokování internetového obsahu? A co přinese chystané zpřísnění evropské regulace telekomunikačního odvětví představované směrnicí NIS 2? Tato témata, a řada dalších, jsou na programu nejdůležitější tuzemské konference z oboru telekomunikačních sítí, naplánované na 22. září.

Jubilejní 30. setkání pod značkou Kam kráčí telekomunikační sítě (KKTS) proběhne v plzeňském Parkhotelu a opět otevře témata, která jsou v současnosti pro operátory aktuální. Velká část programu se bude věnovat legislativě a novinkám v digitálním právu. Například vystoupení právních expertů z advokátní kanceláře Weinhold Legal se zaměří na otázku blokování obsahu hned z několika perspektiv – z perspektivy evropských směrnic na ochranu autorských práv, z pohledu boje proti teroristickému obsahu nebo z perspektivy sankčního seznamu webů šířících ruskou propagandu.





Zvláštní blok bude na konferenci věnován legislativním změnám, jež mají umožnit rychlejší výstavbu infrastruktury. Dojde i na praktické zkušenosti operátorů a mezi diskutujícími budou také zástupci měst a obcí. “Velká část problémů týkajících se konkrétně sítí elektronických komunikací je po legislativní stránce vlastně vyřešena. My ale vidíme, že něco říká legislativa, něco jiného je pak praxe. Buď patřičné orgány ještě změny nemají zažité, nebo je odmítají přijmout,” říká ke klíčovému tématu konference jeden z organizátorů, prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu Jakub Rejzek.

Jeden z programových bloků se také bude týkat v poslední době asi nejzajímavější akvizice na domácí síťové scéně. Provozovatel optických sítí Quantcom koupil v červnu společnost Softlink. V Česku se tak schyluje ke vzniku nového silného hráče v oboru internetu věcí (IoT).

Softlink se specializuje na vzdálené odečty a monitoring spotřeby energií a vody a energetický management. Vyvíjí vlastní rádiové senzory a pro své zákazníky vytváří kompletní IoT řešení. Má též vlastní aplikaci, umožňující spotřebu v komerčních budovách nejen sledovat a analyzovat, ale i rozúčtovávat náklady jednotlivým nájemníkům. Kupující, firma Quantcom, má podobnou divizi (Telemetry Services) a od spojení si slibuje rozšíření škály “chytrých” řešení pro své firemním zákazníky. Quantcom bude moci oslovovat například developery a majitele administrativních budov s nadstavbovými službami v oblasti monitoringu spotřeby energií a vody, což může být atraktivní právě v době překotně rostoucích cen. Zakladatel Softlinku Jaromír Charvát ke spojení říká: “Pro Softlink znamená partnerství s Quantcomem významné posílení, například v oblasti kvality připojení, přenosu dat a spolehlivosti.”

Charvát bude na konferenci mluvit o IoT coby součásti telekomunikační infrastruktury, o možnostech jeho využití v průmyslu a při efektivní správě budov. Bude také hovořit o příkladech využití smart meteringových aplikací.

Důležitým programovým blokem bude debata o vznikající novele kyberbezpečnostní směrnice, známé pod zkratkou NIS 2. Tato směrnice bude v budoucnosti formovat podobu telekomunikačního trhu víc něž jakákoli předchozí. EU totiž pracuje na sjednocení kyberbezpečnostních politik napříč členskými státy a téma nabývá na důležitostí zejména ve světle probíhající kybernetické války.

Podle dosavadního návrhu by směrnice NIS 2 měla hlavně podstatně rozšířit počty regulovaných subjektů. Do regulace proto budou nejspíš spadat všichni telekomunikační operátoři, bez ohledu na velikost. To by zatížilo hlavně menší firmy, protože by musely začít vytvářet nové audity a analýzy.

Zářijová konference síťového odvětví si pro své publikum připravila také jednu důležitou premiéru. V Plzni bude poprvé veřejně představen evropský projekt satelitního systému pro vysokorychlostní internet, obdoba amerického Starlinku miliardáře Elona Muska.

Projekt bude provozován z České republiky a zástupci ministerstva dopravy poprvé zveřejní jeho technické parametry a další detaily. Na rozdíl od Starlinku bude evropský systém v budoucnosti komerčně využitelný – firmy si budou moci koupit přenosovou kapacitu a využít satelitní systém třeba ke zlepšení bezpečnosti přenosu dat. Detaily projektu budou síťové odborníky zajímat mimo jiné také proto, že může být určitým způsobem i konkurencí pro stávající operátory a jejich služby.