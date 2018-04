 »  Blokování reklam není proti zákonům, potvrdil německý soud

David Slížek

Blokátor reklam AdBlock Plus neporušuje antimonopolní zákony, rozhodl minulý týden Nejvyšší soud (Bundesgerichtshof) v Německu. Majitelé webů se mohou bránit tím, že uživatele blokátorů na své stránky nepustí, dodal soud. O rozhodnutí napsal například server Deutsche Welle.

Provozovatele Adblocku Plus, společnost Eyeo, dal k soudu německý vydavatelský dům Axel Springer, který vydává například deník Bild. Stěžoval si na to, že aplikace blokováním reklam porušuje pravidla hospodářské soutěže. Nelíbil se mu ani způsob, jakým Eyeo vydělává: za poplatek umožňuje firmám, aby jejich reklamy, které nejsou příliš agresivní, filtrem Adblocku Plus procházely.

Podle soudu není blokování reklam protiprávní, protože si uživatelé musí blokátor sami aktivně stáhnout a nainstalovat. Majitel webu se navíc může bránit tím, že uživatelům s blokátorem neumožní na své stránky přístup.

Axel Springer se chce proti rozsudku odvolat k ústavnímu soudu. Blokátory podle firmy ohrožují svobodu tisku tím, že podrývají finanční stabilitu online médií.

Axel Springer není prvním německým vydavatelem, který se s blokátory pokoušel soudit. Všechny žaloby zatím ale skončily u nižšího soudu, tentokrát případ doputoval až k tomu nejvyššímu.