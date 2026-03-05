Lupa.cz  »  Bohemia Interactive má nejlepší výsledky v historii. Tvůrci Army či DayZ se blíží ke dvěma miliardám

Bohemia Interactive má nejlepší výsledky v historii. Tvůrci Army či DayZ se blíží ke dvěma miliardám

Jan Sedlák
Dnes
Marek Španěl, Slavomír Pavlíček, Bohemia Interactive Autor: Bohemia Interactive

Jednomu z největších českých herních studií Bohemia Interactive se loni opět významně podařilo zvýšit tržby i zisk. Tržby meziročně vyskočily o 23,6 procenta na 1,732 miliardy korun. Zisk si EBITDA připsal 29,4 procenta a usadil se na částce 1,231 miliardy. Výsledek hospodaření narostl o 85,1 procenta a činil 792 milionů korun. Jde o nejúspěšnější rok v 26leté historii společnosti.

“V roce 2025 studio prodalo celkem 5,04 milionu svých her a rozšiřujícího obsahu (DLC) napříč všemi hlavními videoherními platformami (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch). Nejprodávanějším titulem se stala vojenská simulace Arma Reforger s 1,6 milionu prodaných kusů. Následoval postapokalyptický survival DayZ (916 tisíc kopií základní hry + 304 tisíc kopií DLC) a evergreen Arma 3 (890 tisíc kopií základní hry, 990 tisíc DLC),” shrnula firma.

“Hry od Bohemia Interactive si v roce 2025 zahrálo celkem 20,8 milionu hráčů po celém světě. Největší oblibě se těšil titul DayZ s 10,5 miliony ročních aktivních uživatelů (YAU). Free-to-play shoot-and-loot akce Vigor si připsala 4,8 milionu hráčů. Vzrůstající zájem potvrdila Arma Reforger s 2,7 milionu YAU, následována titulem Arma 3 se dvěma miliony YAU. Dne 6. srpna 2025 byl zaznamenán historický rekord denních aktivních uživatelů (DAU) souhrnně za všechny tituly. Napříč platformami si v tento den alespoň jednu z her od Bohemia Interactive spustilo přes 935 tisíc hráčů,” doplnilo studio.

Největší podíl na prodejích měly USA /(42 procent), dále Evropa (25 procent) a Kanada (čtyři procenta).

Bohemka podle výkonného ředitele Marka Španěla dále masivně investuje do výzkumu a vývoje. Klíčový má být zejména vývoj enginu Enfusion (ten kromě jiného umožňuje rozvíjet klíčovou komunitu moderů) a příprava Army 4, dosud největší hry studia. Akcelerátor Bohemia Incubator brzy vydá hru Everwind od polské firmy Enjoy.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

