 »  Bohemia Interactive zavírá vývoj v Bratislavě, zaměstnanci odešli jinam

České herní studio Bohemia Interactive zavírá vývojářskou pobočku v Bratislavě. Situace se dotknula zhruba 40 zaměstnanců, kteří na Slovensku působili. Firma uvádí, že k zavření dospěla po vzájemné dohodě.

Důvod ukončení pobočky lze hledat v nedávné zprávě, že rakouská videoherní skupina THQ Nordic v Bratislavě otevřela nové studio. Jmenuje se Nine Rocks Games a vede ho David Durčák, jenž doposud vedl právě slovenskou sekci Bohemky. Durčák si do nového působiště vzal z Bohemia Interactive část týmu. Velká část ostatních pak od firmy dostala nabídku přesídlil se do jiných lokalit, zaměstnanci ale často odmítli.

Durčák stál také za firmou Cauldron (Quadrax, Spellcross, Soldier of Fortune: Payback, Conan a další), kterou Bohemia Interactive v roce 2014 koupila a vybudovala z ní právě nově zavřený vývoj.

Bohemka v Bratislavě pracovala na titulu DayZ. Jeho jádro funguje z Prahy, takže podle společnosti vývoj pokračuje i nadále. Jen v roce 2019 se hry prodalo 1,1 milionu kopií, i díky přechodu na nový engine. Bohemia Interactive měla loni rekordní rok, utržila 1,5 miliardy korun.