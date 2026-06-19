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Bolt sleduje, jak jezdíte. Řidičům spočítá skóre podle ostrých manévrů a podle toho je odmění, nebo omezí

Iva Brejlová
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Bolt Drive Autor: Bolt
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Carsharingová platforma Bolt Drive nainstalovala do vozů v Praze technologii, která vyhodnocuje průběh jízdy řidičů – tedy jestli například prudce brzdí, zrychlují, provádějí ostré manévry nebo se dostávají svým stylem do dalších rizikových situací. Na základě údajů pak uživatel obdrží po skončení jízdy hodnocení svého stylu řízení. Uživatelé s vysokým skóre získají do budoucna přístup k dalším výhodám, zatímco opakované riskantní chování může vést k dočasnému omezení přístupu ke službě.

Hodnocení stylu jízdy s názvem Driving Score má poskytovat řidičům zpětnou vazbu založenou na plynulosti a bezpečnosti řízení. Zobrazí se po dokončení první jízdy a po každé další se automaticky aktualizuje podle nejnovějších návyků. Podle výsledků z pilotního provozu v Estonsku vedlo zavedení řidičského skóre ke snížení překročení rychlosti o 16 % a poklesu rizikových manévrů o 7 %. Bolt uvádí, že data jsou soukromá a viditelná pouze konkrétnímu uživateli.

Bolt Drive funguje v Praze přes rok a v současnosti nabízí v téměř 800 vozů. Vozidla lze odemknout a rezervovat v aplikaci, bez osobního kontaktu.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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