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Boti včetně AI agentů tvoří většinu provozu na internetu. Připravte se na raketový růst, uvádí významý český hráč

Jan Sedlák
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E2B Autor: E2B

Nadějná česko-americká technologická firma E2B na své cloudové platformě spustila už přes miliardu sandboxů. Ty slouží pro rychlé spuštění zejména AI agentů. “Tempo akceleruje. Každý nástroj používaný ve spojení s agenty musí být v následujících měsících připraven na enormní růst,” shrnul Václav Mlejnský, výkonný ředitel E2B.

E2B se specializuje na sandboxy, což jsou malé virtuální stroje, které velice rychle nastartují, umožní agentům vykonat práci a poté se smažou. Jde o novou generaci cloudové infrastruktury, kde se Češi stali jedním z hlavních světových hráčů.

AI boti stojí za posledním růstem provozu v rámci internetu. Společnost Cloudflare uvedla, že automatizovaný provoz na celosvětové síti tvoří už 57 procent s tím, že trend táhnou právě AI agenti.

“Chceme být standardem toho, jak se spouští a používá sandbox,” vzkázal Mlejnský. “Největší hrozbou je, že nebudeme vyvíjet dostatečně rychle,” řekl nedávno Lupě Mlejnský. “Nad tím, co děláme, přemýšlíme tak, že budujeme nové AWS,” doplnil.

E2B zatím od investorů vybrala zhruba 740 milionů korun. Mezi zákazníky má velké množství firem z řebříčku Fortune 100 nebo mladé podniky typu Hugging Face a Groq (Nvidia).

Růst díky AI agentům zaznamenala také další platforma. Firma Apify výrazně zvýšila příjmy a vývojářům, kteří u ní hostují aplikace, už měsíčně vyplácí milion dolarů.

Česká firma má nakročeno k ovládnutí nové éry provozu aplikací. Chce se stát světovým standardem pro AI agenty Přečtěte si také:

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Autor aktuality

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Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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