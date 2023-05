Brit hacknul účty Obamy i Bidena, k útokům se v USA doznal

Třiadvacetiletý Brit Joseph James O'Connor známý jako PlugwalkJoe se v New Yorku přiznal k podílu na jednom z největších hackerských útoků v historii sociálních sítí. Hrozí mu za to celkový maximální trest přes 70 let vězení. Hackera ostrovní království v dubnu vydalo ke stíhání do Spojených států. Informuje o tom web BBC.





Má na svědomí útok z července 2020, který zasáhl přes 130 účtů, včetně prezidentů Baracka Obamy a Joea Bidena. Útok souvisel s rozsáhlým podvodem s kryptoměnami. PlugwalkJoe z ukradených účtů rozesílal tweety, kde žádal své příznivce, aby poslali bitcoiny se slibem, že jim jejich prostředky zdvojnásobí.





O'Connor čelí obvinění spolu s dalšími třemi muži. Spolu s ním se k činu už doznal i americký teenager Graham Ivan Clark.

Náměstek amerického generálního prokurátora Kenneth Polite jr. ve svém prohlášení označil O'Connorovo jednání za zlovolné a zraňující s tím, že svým obětem vyhrožoval, vydíral je a tím jim způsobil značnou citovou újmu. „Stejně jako řada dalších aktérů se i O'Connor snažil zůstat v anonymitě tím, že se skrýval za utajenými účty a útočil ze zemí mimo Spojené státy,“ uvedl prokurátor.

V roce 2020 podezřelé tweety z oficiálních účtů prominentních uživatelů vidělo odhadem 350 milionu lidí. Tisíce z nich podvodníkům naletěly a uvěřily tomu, že zhodnocení kryptoměn je reálné.

Hackerský útok ukázal, jak křehké bylo v té době zabezpečení Twitteru. Útočníci zatelefonovali několika málo zaměstnancům sociální sítě s věrohodným příběhem, aby z nich vylákali jejich interní přihlašovací údaje. To hackerům umožnilo napojit se na administrativní nástroje Twitteru. Pomocí triků sociálního inženýrství tak získali nad řadou účtů kontrolu.

O'Connor se doznal i k dalším zločinům, včetně získání přístupu k prominentnímu účtu na TikToku. Sem umístil video, na kterém je rozpoznatelný jeho vlastní hlas. Vyhrožuje v něm lidem, kteří se připojí ke skupině Discord, že zveřejní „citlivé osobní materiály“ týkající se majitele účtu.