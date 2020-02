 »  Británie možná zruší televizní poplatky, BBC má prodat většinu rádií

Filip Rožánek

Britská vláda zvažuje zrušení stávajícího modelu financování BBC z televizních poplatků a chce médium veřejné služby výrazně zeštíhlit. S odvoláním na vládní dokumenty a premiérovy poradce o tom informovalo nedělní vydání The Times.

Místo poplatků má být do budoucna zavedeno předplatné. V první fázi by neplacení televizních poplatků přestalo být trestným činem a od roku 2027 by byly poplatky zrušeny úplně. BBC má podle představ vládních konzultantů prodat většinu ze 61 rozhlasových stanic, popřípadě dokonce zrušit některé televizní kanály. Vládní plány rovněž požadují seškrtat webové stránky.

„Měli by mít několik televizních stanic, několik rozhlasových stanic, masivně omezit přítomnost na internetu a investovat více peněz a úsilí do zahraničního vysílání BBC World Service, které je součástí jejich hlavních úkolů. Předseda vlády pevně zastává názor, že je potřeba provést důkladnou reformu,“ citovaly noviny nejmenovaného poradce.

Článek měl ve Velké Británii značný ohlas, protože BBC je předmětem kritiky konzervativců kvůli předvolebnímu zpravodajství. Ministr dopravy Grant Shapps však později upřesnil, že debata je teprve v rané fázi a neexistují žádné předem dané modely financování.

Britské domácnosti nyní platí televizní poplatky ve výši 154,50 liber ročně (v přepočtu zhruba 4620 Kč). Tyto poplatky tvoří tři čtvrtiny výnosů BBC, dohromady jde přibližně o 3,7 miliardy liber. Formu financování určuje takzvaná Charta BBC (PDF), která v aktuální podobě platí do konce roku 2027.