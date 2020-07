Britská BBC propustí stovky lidí, chce modernizovat regionální vysílání

Britská televize a rozhlas BBC propustí z redakcí v Anglii 450 lidí, tedy zhruba 15 procent celkového počtu zaměstnanců ve Velké Británii. Během dvou let by díky tomu měla ušetřit asi 25 milionů liber. Některé pořady na regionálních rozhlasových stanicích budou zcela zrušeny. Z dvaceti moderátorů večerních televizních zpráv z regionů jich zůstane jen 13. Regionální investigativní pořad Inside Out skončí a nahradí ho podobný formát odbavovaný ze šesti regionálních studií místo dosavadních 11.

BBC musí jen za letošní rok ušetřit 125 milionů liber, aby se vyrovnala s dopady koronavirové krize. Dalších 150 zaměstnanců přijde o práci ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku.

Ředitelka BBC England Helen Thomasová ke změnám uvedla, že v době diskusních skupin na Facebooku a WhatsAppu se musí také BBC přizpůsobit tomu, jak se změnil život obyvatel v regionech, jakým způsobem se dozvídají o událostech ve svém okolí a jaký obsah je zajímá.

Digitální obsah se stane ústředním principem každé činnosti BBC. Příznivým poučením z koronavirové pandemie je podle Thomasové to, jak pohotově a efektivně může organizace fungovat v omezených podmínkách a přitom být v těsném kontaktu se svými diváky a posluchači.