Lupa.cz  »  Britská televize Sky chce převzít konkurenční stanici ITV

Britská televize Sky chce převzít konkurenční stanici ITV

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ranní vysílání britské ITV Autor: ITV
Ranní vysílání britské ITV

Britská komerční televize ITV v pátek oficiálně potvrdila, že vede předběžná jednání o prodeji svých televizních stanic a streamovací služby ITVX konkurenční společnosti Sky. Reagovala tak na sílící mediální spekulace. Předpokládaná hodnota transakce činí 1,6 miliardy liber.

Ve svém oznámení pro dohledové úřady však společnost ITV důrazně upozornila, že rozhovory jsou v rané fázi. „Neexistuje žádná jistota ohledně podmínek, za jakých by k prodeji mohlo dojít, ani zda se transakce vůbec uskuteční,“ uvedla firma.

ITV teď prožívá období slabších finančních výsledků. Divize, pod kterou patří televizní kanály a streaming, zaznamenala za prvních devět měsíců roku 2025 meziroční pokles tržeb o pět procent. Zatímco digitálním produktům se daří, výkon tradičních médií pokulhává. Ve čtvrtek ITV oznámila, že kvůli slabšímu zájmu o televizní reklamu a nejistému vývoji britské ekonomiky sáhne k přechodným úsporným opatřením ve výši 35 milionů liber. Většina této částky půjde na vrub zastavenému nebo odloženému natáčení.

Případný kupující, společnost Sky, patří do americké mediální skupiny Comcast. V Británii patří mezi nejvýznamnější provozovatele placené televize a telekomunikačních služeb.

Součástí transakce by však nebyla druhá klíčová část ITV, což je produkční divize ITV Studios. Ta stojí za řadou mezinárodně úspěšných formátů, které adaptují televizní stanice po celém světě. Tuto výnosnou část podnikání by od ITV chtěly odkoupit další velké produkční firmy. Mluví se například o francouzské společnosti Banijay nebo americkém investičním fondu RedBird, který ovládá britskou společnost All3Media.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Další aktuality

Dále u nás najdete

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Globus bude od příštího roku rozvážet i velké nákupy

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).