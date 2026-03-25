Britskou BBC povede bývalý evropský šéf Googlu. Chce modernizovat i obnovit důvěru

Správní rada britské BBC dnes ukončila měsíce spekulací a do čela instituce jmenovala Matta Brittina. Bývalý šéf Googlu pro Evropu, Blízký východ a Afriku vystřídá 18. května dosavadního generálního ředitele BBC Tima Davieho.
Brittin přebírá funkci v náročném období. Britská vláda přezkoumává úkoly BBC a otevřeně mluví o nutnosti zásadní reformy financování i služeb celého mediálního domu. V pořadí osmnáctý generální ředitel se stane zároveň šéfredaktorem BBC a ponese odpovědnost za činnost BBC na domácím britském trhu i ve světě.
Současný ředitel Tim Davie opustí svou pozici už 2. dubna, rezignoval po skandálu se sestřihaným projevem Donalda Trumpa. Přechodným ředitelem do Brittinova květnového nástupu bude velšský mediální manažer Rhodri Talfan Davies. Brittin se mezitím bude intenzivně seznamovat s vnitřním chodem a složitou strukturou organizace.
Předseda správní rady BBC Samir Shah v tiskové zprávě zdůraznil, že Brittin disponuje přesně těmi dovednostmi, které moderní mediální trh vyžaduje. Podle něj dokáže Brittin díky své technologické minulosti navigovat mediální dům skrze proměnlivé návyky publika, aniž by přitom ohrozil nezávislost jako klíčový pilíř veřejné služby.
Samotný Brittin vnímá svůj příchod jako službu veřejnosti v nejistém a rychle se měnícím světě. Podle něj BBC potřebuje dravější tempo a energii, aby zůstala relevantní všude tam, kde se odehrávají podstatné příběhy. Přestože uznává, že instituce prochází riskantním obdobím, spatřuje v něm příležitost k transformaci. Budoucí ředitel chce stavět na stoleté tradici inovací v oblasti vyprávění i technologií, zároveň se však hodlá soustředit na každodenní obnovu důvěry diváků.
Za vedení organizace, která zaměstnává tisíce novinářů a kreativců po celém světě, bude pobírat roční plat ve výši 565 tisíc liber (v přepočtu přibližně 16 milionů korun).
Kariérní dráha Matta Brittina propojuje svět tradičních médií s digitálními inovacemi. Než nastoupil do Googlu, kde strávil dlouhých osmnáct let, pracoval v regionálním i celostátním tisku a radil firmám v oblasti médií a technologií. Své manažerské zkušenosti rozvíjel také v představenstvu obchodního řetězce Sainsbury’s a donedávna zasedal ve správní radě mediální skupiny Guardian Media Group.