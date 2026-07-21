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Brněnská AI pro kolonoskopii se dostala do sítě nemocnic v Česku a na Slovensku

Iva Brejlová
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Zařízení startupu Maia Labs Autor: Maia Labs
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Brněnský zdravotnicko-technologický startup Maia Labs se dostal plošně do sítě nemocnic Agel. Český nemocniční holding nasadil systém ColoMaia ve 14 svých nemocnicích v Česku a na Slovensku, čímž má jít o jedno z rozsáhlejších nasazení české zdravotnické AI v tuzemské nemocniční síti.

ColoMaia se napojuje na endoskopické zařízení a v reálném čase při vyšetření analyzuje obraz z vyšetření. Pokud zachytí podezřelý polyp nebo jinou lézi, upozorní na ni lékaře vizuálně i zvukem. Technologie má fungovat jako další kontrola při vyšetření a pomáhat snižovat riziko, že lékař některý nález přehlédne. Podle Agelu nasazení AI výsledky už přineslo a díky systému se měla zvýšit detekční úspěšnost.

Startup Maia Labs vznikl v roce 2022 a jeho systém už podle dřívějších informací firmy využil více než 10 tisíc vyšetření. Startup nedávno získal pro ColoMaia evropskou certifikaci umožňující plnohodnotný komerční prodej v EU a připravuje také schvalování u amerického regulátora FDA. Systém si nainstalovala také americká Mayo Clinic.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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