Brněnská AI pro kolonoskopii se dostala do sítě nemocnic v Česku a na Slovensku

Brněnský zdravotnicko-technologický startup Maia Labs se dostal plošně do sítě nemocnic Agel. Český nemocniční holding nasadil systém ColoMaia ve 14 svých nemocnicích v Česku a na Slovensku, čímž má jít o jedno z rozsáhlejších nasazení české zdravotnické AI v tuzemské nemocniční síti.
ColoMaia se napojuje na endoskopické zařízení a v reálném čase při vyšetření analyzuje obraz z vyšetření. Pokud zachytí podezřelý polyp nebo jinou lézi, upozorní na ni lékaře vizuálně i zvukem. Technologie má fungovat jako další kontrola při vyšetření a pomáhat snižovat riziko, že lékař některý nález přehlédne. Podle Agelu nasazení AI výsledky už přineslo a díky systému se měla zvýšit detekční úspěšnost.
Startup Maia Labs vznikl v roce 2022 a jeho systém už podle dřívějších informací firmy využil více než 10 tisíc vyšetření. Startup nedávno získal pro ColoMaia evropskou certifikaci umožňující plnohodnotný komerční prodej v EU a připravuje také schvalování u amerického regulátora FDA. Systém si nainstalovala také americká Mayo Clinic.