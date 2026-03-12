Lupa.cz  »  Brněnská firma bude svou umělou inteligencí řešit v Kataru nabíjení elektromobilů

Brněnská firma bude svou umělou inteligencí řešit v Kataru nabíjení elektromobilů

Iva Brejlová
Dnes
Elektromobilita, Katar Autor: Lupa.cz, Grok

Brněnská společnost Mycroft Mind bude v Kataru pomáhat s umělou inteligencí s řízením zatížení elektrické sítě při nabíjení elektromobilů. Zakládá proto v Kataru společný podnik s tamní technologickou firmou Ryal Technologies. Díky českému systému má projekt v reálném čase monitorovat zatížení jednotlivých částí sítě, dostupnou kapacitu i kvalitu napětí a na základě dat pak dynamicky upravovat výkon veřejných nabíjecích stanic.

Algoritmy přitom běží přímo v lokálních uzlech sítě (Edge AI), což má zajistit rychlou reakci na změny zatížení a podle Mycroft Mind zvyšuje i kybernetickou bezpečnost celého systému. Výsledkem má být předcházení přetížení sítě nebo poklesům napětí a také možnost zapojit více elektromobilů. Katar rozvíjí elektromobilitu v rámci své strategie, která počítá s tím, že elektromobily budou do roku 2030 tvořit zhruba 10 % prodejů nových vozidel. V zemi zatím funguje přes 300 rychlonabíjecích stanic provozovaných státním distributorem a s jejich rozšiřováním roste tlak na distribuční soustavu.

„Katar je pro nás vstupní branou do celého regionu Blízkého východu, kde rychle roste poptávka po řešeních pro inteligentní řízení energetických sítí,“ říká Petr Možný, ředitel obchodu a marketingu společnosti Mycroft Mind.

Společná firma vzniklá z české a katarské spolupráce má název Rycroft Grid Solutions a technologii Edge AI vyvinutou Mycroft Mind s lokální expertízou katarské firmy. Ta v zemi buduje digitální infrastrukturu pro finanční a průmyslový sektor. Mezi zákazníky Mycroft Mind patří všichni hlavní čeští distributoři elektřiny, tedy ČEZ, EG.D a PRE, ale také španělská Iberdrola, jeden z největších energetických distributorů v Evropě. 

Čech zamířil do vedení klíčového projektu Evropské unie pro rozvoj čipů

Čech zamířil do vedení klíčového projektu Evropské unie pro rozvoj čipů

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

