Brněnská solitea kupuje Prytanis, další z řady tuzemských IT společností

Český IT holding Solitea kupuje další lokální firmu. Tentokrát získává stoprocentní podíl v brněnském podniku Prytanis. Ten od devadesátých let vyvíjel Unis Computers, produkt byl později vyčleněn do samostatné entity. Unis byl doposud jediným akcionářem.

Prytanis je informační systém pro autodopravce, spedici, logistiku a provozovatele osobní přepravy. Solitea do stejné oblasti investovala koncem loňského roku, když koupila VH Soft. Solitea dokáže tuto nabídku spojit s ERP nebo datovou analytikou, což už má v nabídce.

“Z pohledu zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů společnosti Prytanis neznamená akvizice žádnou změnu. Společnost i nadále bude řídit původní výkonný management a její činnost zůstává bez úprav. Ve struktuře Solitey bude spadat do divize Medium-sized Business. Cena akvizice je neveřejná a transakce podléhá schválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),” uvádí firmy k obchodu.

Prytanis má mezi zákazníky ICOM, Jablotron Alarms, ESA nebo CEE Logistics. Produkt vyvíjí kolem 25 lidí, má přes dva tisíce uživatelů a spravuje přes sedm tisíc kamionů a autobusů.

Prytanis nezveřejňuje finanční výsledky. Dosavadní majitel Unis Computers v roce 2019 udělal tržby 255,2 milionu korun se ziskem před zdaněním osm milionů.

Solitea letos čeká tržby 2,5 miliardy korun. Solitea za poslední čtyři roky koupila české a slovenské firmy Aquasoft, Axiom, BI Experts, CDL SYSTEM, Cígler software, Clever Decision, D3Soft, Dotykačka, Dynamica, GEMMA Systems, J.K.R., Smart Software, Vema, WBI, jednu v Rakousku (JET ERP) a čtyři na Balkáně (Billans, MIT Informatika, SAOP). V létě se přidal Mainstream Technologies. Majoritu v Solitea drží slovenský fond Sandberg Capital.