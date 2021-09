Brněnský Codasip do vedení získal bývalého ředitele britské čipové firmy UltraSoC

Brněnská společnost Codasip, která vyvíjí procesorová jádra na otevřeném standardu RISC-V, získala další významnou posilu do vedení. Marketingovým ředitelem (CMO) se stal Rupert Baines, veterán polovodičového byznysu. Naposledy jako výkonný ředitel vedl britskou firmu UltraSoC, jíž loni koupil Siemens.

UltraSoC vyvíjí technologie pro monitoring, kyberbezpečnost a analytiku v rámci system-on-chip (SoC). Siemens tuto firmu, do které investoval Oxford, integruje do sekce Mentor Graphics. To jsou nástroje pro EDA, tedy návrh čipů a elektroniky.

Codasip v EDA působí rovněž, prodává totiž software Codasip Studio. Pomocí něj si zájemci mohou navrhovat vlastní čipy postavené na RISC-V, stále sílící alternativě ARMu.

Codasip s UltraSoC v minulosti spolupracoval. Tam došlo ke kontaktu s Bainesem. Zkušený manažer, který si prošel i firmami jako Real Wireless, má brněnskému startupu pomoci s obchodem a propagací.

Codasip se snaží být významným evropským hráčem v RISC-V. Ve Spojených státech se to daří společnosti SiFive. Nově tam veteráni z Intelu, AMD, Applu a dalších zformovali RISC-V projekt Rivos.

Baines je už několikátá mezinárodní posila Codasipu. Výkonným předsedou představenstva se stal Ron Black, který dříve působil v IBM, Motorole nebo Rambusu. Vývoj ve Francii vede Mélaine Falcon z ARMu.

Více o Codasipu, RISC-V nebo studené čipové válce mezi USA a Čínou čtěte v našem rozhovoru s Karlem Masaříkem.