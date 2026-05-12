Brněnský startup odhaluje původ drog i v USA, získal investici od Kijonkové

Pracují na technologii, která umožňuje identifikovat původ nebezpečných látek přímo v terénu. A vytvářejí databázi, díky níž je možné propojit jednotlivé případy napříč regiony i kontinenty. Startup Lightly Technologies už spolupracuje s americkou policií ve městě Huntsville v Alabamě a buduje strategické vztahy s globálními organizacemi jako Interpol nebo DEA. Další podporu získává doma, kde do něj peníze posílá investiční skupina JSK Investments Simony Kijonkové a Jaromíra Kijonky. Jde o stovky tisíc dolarů.
Zařízení o velikosti krabice od bot dokáže v řádech minut analyzovat vzorek, vytvořit jeho chemický „otisk prstu“ a určit jeho původ. Díky tomu mohou policisté efektivněji mapovat distribuční sítě drog, včetně vysoce nebezpečných látek, jako je fentanyl. Technologie vznikla na základě výzkumu využívajícího UV záření a spektrometrii, která umožňuje z chemické reakce látky vytvořit její konkrétní vzorec. Lightly metodu umožňuje přenést do terénu a doplňuje ji o datovou vrstvu, která umožňuje propojení případů napříč regiony i státy.
Finance Lightly využije zejména na akceleraci vývoje produktu a mezinárodní expanzi. „K investici od JSK se také přidal angel investor Tomáš Krátký a z této kombinace máme opravdu velkou radost,“ říká spoluzakladatelka a CEO Lightly Monika Štěpánová. Za startupem stojí spolu s Lukášem Nejedlem.
Vedle bezpečnostního využití vidí Lightly potenciál technologie i v dalších oblastech, jako je ověřování pravosti léčiv nebo detekce padělků v potravinářství. Do budoucna chce společnost budovat globální databázi chemických otisků. V dalších letech plánuje rozšiřovat nasazení technologie napříč bezpečnostními složkami, letišti či celnicemi.