Brněnský Y Soft získá od Evropské unie úvěr tři čtvrtě miliardy na investice do vývoje

Autor: Jan Sedlák

Evropská investiční banka (EIB), jejímiž akcionáři jsou členské země EU, poskytne brněnské firmě Y Soft rozvojový úvěr ve výši 30 milionů eur, asi 760 milionů korun. Y Soft vyvíjí software a hardware pro správu tisku, vstoupila do robotiky a investuje do startupů, kterým poskytuje i lokální výrobní prostory.





“Přislíbené finance pomohou společnosti Y Soft realizovat v příštích třech letech zejména výzkumné a vývojové aktivity společnosti ve městě Brně. Podpora EIB, která představuje polovinu projektových nákladů společnosti dosahujících částky 60 milionů eur, je možná díky programu InvestEU na mobilizaci dalších investic pro priority evropské politiky v letech 2021 až 2027,” shrnula firma.

“Pokud chce softwarová firma, obzvláště ta z Evropy, obstát v globální konkurenci amerických a čínských firem, musí do výzkumu a vývoje investovat enormní částky. Spolupráce s EIB umožní Y Softu investovat do vývoje více než 1,5 miliardy korun v horizontu několika let a získat tak kritickou konkurenční výhodu na globální úrovni,” dodal Václav Muchna, výkonný ředitel Y Softu.

Y Soft díky prostředkům bude mimo jiné rozvíjet technologii AIVA, o které jsme na Lupě nedávno psali. Jde o robota schopného testovat zařízení, mezi zákazníky patří HP.

Jak vypadá technologie Y Soft AIVA: