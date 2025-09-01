Lupa.cz  »  Brněnský Zoner spustil AI editor obrázků. Zdarma odstraní pozadí a objekty nebo vygeneruje obsah

Brněnský Zoner spustil AI editor obrázků. Zdarma odstraní pozadí a objekty nebo vygeneruje obsah

Jan Sedlák
Včera
3 nové názory

Sdílet

Zoner AI Editor Autor: Zoner

Brněnská společnost Zoner rozšířila svoji letos spuštěnou službu Zoner AI Image Creator určenou pro generování obrázků pomocí umělé inteligence. Nově je k dispozici také AI Editor, v němž je možné obrázky upravovat. Nástroj běží ve webovém prohlížeči a pro editaci v HD rozlišení ho lze používat zdarma i bez přihlášení.

AI Editor od Zoneru umí automaticky odstranit pozadí, generovat výplň, odstranit objekty, rozšířit obrázek, zvětšit obrázky skrze upscale (až čtyřikrát bez ztráty kvality) a vylepšit oblohu a portréty. Má také standardní funkce pro úpravu scény, světla, barev a detailů, oříznutí a otáčení nebo přidávání textů. Obrázky lze do editoru nahrát samostatně, případně je rovnou přenést vygenerované z Image Creatoru.

Zoner tuto nabídku prezentuje jako alternativu služeb Canva, Adobe Express či Pixlr, a to s českým původem. Oblíbeným online grafickým editorem je i v Praze vyvíjená Photopea. Zoner také postupně přidává AI funkce do svého tradičního produktu Zoner Studio, který letos dostal nový název.

Zoner kromě toho provozuje chatovací AI s názvem AirGPT. Firma si pro tyto služby postavila vlastní serverové cluster s GPU od Nvidie.

Brněnský Zoner začal zdarma nabízet umělou inteligenci AirGPT, využívá model Llama od Mety Přečtěte si také:

Brněnský Zoner začal zdarma nabízet umělou inteligenci AirGPT, využívá model Llama od Mety

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, stojí to tisícovku

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Web úplně nezmizí, bude ale nástrojem z minulosti

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).