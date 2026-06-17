Brno má další vesmírný projekt, otevřelo v něm testovací centrum pro kosmické technologie

Brno a okolí se už etablovalo jako prostor, kde se koncentrují návrháři a výrobci technologií pro kosmické mise. Jejich testování ale společnosti musejí často řešit v zahraničí. Brněnská společnost TRL Space nyní otevřela testovací centrum, kde české firmy, startupy i výzkumné týmy můžou své technologie otestovat na domácí půdě.
„Ve vesmírném průmyslu nestačí technologii jen navrhnout na základě teoretických výpočtů. Potřebujete ji co nejdříve fyzicky otestovat v podmínkách, které se co nejvíce blíží reálnému provozu,“ komentuje Petr Kapoun, CEO TRL Space. Věří, že pomůže zkrátit cestu od návrhu k ověřenému řešení pro vlastní mise i partnery. Kromě vesmírných technologií jsou podobné testy důležité například v obraně, automotive, energetice, elektronice nebo při vývoji průmyslových prototypů.
Centrum vzniklo ve spolupráci s firmou JD Dvořák, specialistou na simulace vnějšího prostředí, materiálové zkoušky a mikroskopickou analýzu. Vyšlo na 20 milionů korun a je vybaveno dvěma hlavními technologiemi: elektrodynamickým vibračním systémem a termovakuovou komorou. Testy ve vibračním systému simulují mechanické namáhání podobné tomu, když automobil projíždí výmoly, dron čelí silným vibracím během letu nebo satelit startuje na raketě do vesmíru. V automotive odvětví se tak ověřuje spolehlivost baterií, senzorů a řídicích systémů, v obranném průmyslu pak například elektroniky bezpilotních prostředků, radarů nebo komunikačních technologií.
V termovakuové komoře se testují například satelitní komponenty, letecká elektronika nebo zařízení určená pro náročné klimatické podmínky, od hlubokého vakua až po extrémní teplotní rozdíly, jaké zažívají například družice na oběžné dráze. „Stejné principy se však využívají také při vývoji polovodičových technologií, optických systémů, letecké elektroniky nebo obranných aplikací,” říká Emil Černý ze společnosti Streicher Plzeň, která komoru dodala.
Jedním z prvních uživatelů centra bude společnost Zaitra, která jej využije při vývoji palubní jednotky pro zpracování dat u malých satelitních misí. Testovat se tu má i experiment „žravých“ nanorobotů, který se připravuje pro plánovanou misi českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírnou stanici, na němž TRL Space také spolupracuje. Centrum bude propojené s dalším zázemím této firmy, kde je mimo dalších technologií například farma 3D tiskáren pro 3D tisk s běžným, nebo pro vesmír určeným filamentem z dílny Prusa Research.