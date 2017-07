 »  Bublina splaskává. Do technologických startupů míří méně a méně peněz

Jan Sedlák

V několika posledních letech se o investicích rizikového (venture) kapitálu do technologických startupů začalo mluvit jako o bublině – nebo minimálně jako o něčem, co znaky bubliny vykazuje. Zdá se, že horečka začala ustupovat a bublina upouští vzduch. Vychází to z grafů a čerstvé studie společnosti KPMG.

Investice do startupů začaly globálně výrazně narůstat koncem roku 2013 a na maximum se dostaly v polovině loňského roku. Od té doby už následuje pozvolný propad. Nejde tedy o žádný drastický propad, spíše o nějaké uklidnění situace.

Každopádně lze narazit i na větší sešupy. V prvním čtvrtletí roku 2015 bylo například po celém světě investováno 5250 startupů, v letošním druhém čtvrtletí už je to 2985. Ve druhém kvartálu 2016 šlo do investic 45 miliard dolarů, o rok později je to ve stejném čtvrtletí 40 miliard.

Ve Spojených státech meziročně spadly investice o 27 procent, v Evropě o 48 procent. Podrobná čísla najdete ve studii, některé grafy jsou k dispozici také v přiložené galerii.