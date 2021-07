Budník a J&T kupují další českou IT firmu, Thein za stovky milionů získal C System CZ

Skupina Thein, za kterou stojí bývalý šéf O2 a telco akvit PPF Tomáš Budník společně s J&T, uskutečnila další akvizici. Za řádově stovky milionů korun koupila českou IT společnost C System CZ. Ta se stane součástí rostoucího technologického portfolia Theinu. Fond má dosáhnout na agregované tržby téměř 2,5 miliardy korun.

Součástí Theinu jsou podniky Síť, net.pointers, A­itcom a fond má také investici v Cross Network Intelligence. Vedle sekce Digital skrze divizi Industry investuje také do průmyslových subjektů. Thein má díky této sestavě mimo jiné v plánu stavět privátní 5G sítě.

C System CZ má devět regionálních poboček a stávající společnosti v portfoliu doplní o služby menším a středním zákazníkům.

“Akvizicí získáváme silnou síť regionálních poboček, které obsluhují zejména firemní zákazníky a regionální státní i veřejnou správu. Umožní nám to stavět na vztahu s několika tisíci firem, které jsou již dnes zákazníky skupiny. Těm můžeme nově nabízet rozšířené portfolio ICT služeb, jako je například IaaS a DaaS, ale také poskytovat v dnešní době velmi žádané služby z oblasti kybernetické bezpečnosti,” komentuje Budník.

Do skupiny C System CZ spadají ještě C System NET a Český servis. Celkové tržby za loňský rok dosáhly na zhruba 1,8 miliardy korun. Zakladatelé Pavel Hajn a Jan Nečas v C Systemu zůstávají.