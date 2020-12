Budník a J&T kupují pardubickou IT firmu Aitcom a vstupují do Cross Network

Investiční fond J&T Thein SICAV, za kterým stojí J&T a bývalý vysoce postavený telco manažer Tomáš Budník, kupuje další českou IT společnost. Jde o patnáct let fungující pardubický podnik Aitcom. Fond také vložil rizikový kapitál do rovněž českého projektu Cross Network Intelligence, kde získal podíl deset procent.

Aitcom na trhu dodává tradiční ICT služby, mezi zákazníky má třeba automobilky. Tržby v roce 2019 podle účetní závěrky dosáhly na více než 156 milionů korun se ziskem 21,9 milionu. Aitcom doposud na poloviny vlastnili Petr Čermák a Pavel Čermák. Thein zde získal stoprocentní podíl skrze podnik SPV IT&COM.

Odkup Aitcomu navazuje na nedávné převzetí ostravské IT firmy Síť. “Je to vhodný komplement ke společnosti Síť. Schopnost analyzovat stav ICT, pokrýt klíčová rizika a být dlouhodobým a spolehlivým partnerem pro provoz bez výpadku, to je dnes klíčové. Má stabilní a zkušený tým s výbornými referencemi a know-how, na kterém se dá dlouhodobě stavět,” komentuje Budník transakci.

Thein je v poslední době dost aktivní. Před pár týdny odkoupil kyberbezpečnostní společnost net.pointers, o čemž si můžete přečíst v našem rozhovoru.

Thein rovněž vstoupil do českého startupu Cross Network Intelligence, který pro operátory dokáže monitorovat sítě. Thein je jedním z partnerů, podíly zde drží také Air Ventures, UP21, Tomáš Doležal, GISCo Management Partners, Karel Hodaň, Martin Staněk a Peter Severín. O Crossu máme na Lupě rozhovor.