Budníkova zkrachovalá IT skupina odešla z další firmy, podíl získali manažeři

Jan Sedlák
Dnes
Tomáš Budník Autor: O2

Krach původně ambiciózní české IT skupiny Thein, za níž stál Tomáš Budník a skupina J&T, ovlivnil další tuzemskou technologickou společnost. Thein se stáhl ze společnosti Cross Network Intelligence, do níž v roce 2020 vstoupil jako minoritní investor. Společně s tím odešli také další investoři a firma je zpět plně v rukou zakladatelů.

Cross Network Intelligence vyvíjí softwarovou platformu pro správu a modelování datových sítí, a to v případě fyzické i logické vrstvy a procesů. Řeší network inventory, správu a řízení dokumentace OSS procesů v telekomunikačních a inženýrských sítích a v reálném čase poskytuje informace o dopadech a výpadcích sítě. Cross je spin-off ze zavedené firmy Sykora Data Center, jejíž software používají T-Mobile, O2 a další.

Theinu technologie Crossu mimo jiné zapadala do původních plánů poskytovat služby operátorům nebo stavět privátní sítě 5G. Jak jsme psali, Thein nakonec po vlně akvizic zbankrotoval, respektive zůstala část zaměřená na kyberbezpečnost a průmysl.

Cross Network Intelligence nově ovládají zakladatelé Martin Staněk, Peter Severín, Karel Hodaň a Lukáš Trojek. Fondy UP271 a Air Ventures, které v minulosti poskytly startovací rizikový kapitál, převedly své podíly na Hodaně a Trojku. Fond J&T Digital Shield SICAV postupoval stejně.

