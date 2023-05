Bývalá šéfka Yahoo: Měli jsme koupit Netflix, ne Tumblr

Někdejší generální ředitelka firmy Yahoo Marissa Mayerová přiznala v rozhovoru pro server Tech Brew, že v roce 2013 mohla koupit streamovací službu Netflix anebo Hulu. Dala ovšem přednost blogovací platformě Tumblr.





„Hledali jsme významnou akvizici a koupili jsme Tumblr. Ve stejné době jsme zvažovali, že bychom koupili Hulu nebo, jak ironické, Netflix. Myslím, že Netflix stál v té době 4 miliardy dolarů a Hulu 1,3 miliardy. A kterákoli z těch firem by byla, s odstupem času, lepší akvizicí,“ odpověděla Mayerová na otázku, co by z dnešního pohledu udělala jinak.





Blogovací službu Tumblr koupilo Yahoo za 1,1 miliardy dolarů. Zbavilo se jí v roce 2019, kdy ji za zlomek původní ceny prodalo firmě Auttomatic, mateřské společnosti WordPressu. Podle tehdejších zpráv klesla hodnota Tumblru asi na 10 milionů dolarů.