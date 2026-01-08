Bývalý český vládní AI zmocněnec se vrací k lobbingu, bude tlačit na deregulaci v Bruselu

Bývalý vládní zmocněnec pro umělou inteligenci a náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Kavalírek se vrací do světa lobbingu. Tomu se věnoval před svým příchodem do služeb státu, zastupoval firmy z oboru zdravotnických technologií. Nyní bude mít na starost umělou inteligenci a nové technologie jakožto takzvaný AI ambasador pro střední a východní Evropu. Působit bude hlavně v Bruselu a na evropské scéně.
Kavalírka do evropské akce vysílají sdružení firem, univerzit a dalších organizací. Konkrétně jsou to Svaz průmyslu a dopravy ČR, Česká národní AI platforma (CNAIP), Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) a AI Chamber. Podporu poskytuje CEE Digital Coalition. Spolupráci poskytnou evropské organizace BusinessEurope a DigitalEurope. Navazovat se mají i další partnerství.
Kavalírek bude hájit zájmy primárně českých a regionálních subjektů, ale může spolupracovat také s firmami Apple, Airbus, AMD, Amazon, ARM, BMW, Cisco, Canon, Ericsson, Google, Intel, HP, Meta, Microsoft, Nvidia, Oracle, SAP, Siemens, Sony, Tesla, TikTok a podobně, které jsou členy spolupracujících organizací.
Výkonný ředitel AI Chamber Tomasz Snazyk uvedl, že Kavalírek prokázal, že se umí v oblasti a Bruselu pohybovat. Má tak být ideálním kandidátem, který bude prosazovat hlas více zemí z regionu. Polský manažer dodal, že za aktivitami uskupení není žádná skrytá agenda a že jde o to usnadnit způsob, jakým se v Evropě dělá byznys.
Kavalírkovým cílem bude posílit hlas regionu v Evropské unii a prosazovat snižování byrokracie v umělé inteligenci. Na tom Kavalírek pracoval už jako vládní zmocněnec. Byl jedním z hlavních hlasů v Evropě pro zredukování AI Aktu a odložení některých jeho částí, jenž ještě nevešly v platnost. Je třeba dotáhnout současné návrhy nebo připravované simplifikační regulační balíčky, takzvané omnibusy.
Technologický sektor dlouhodobě kritizuje přeregulovanost EU a AI ambasador je jedním z kroků, jak tyto tendence mírnit. “Pokud chceme být lídrem, musíme razantně snížit byrokracii, která nás brzdí,” upozornil Kavalírek.
“Role je koncipována jako odborná, koordinační a nepolitická, založená na společně formulovaných prioritách a otevřeném dialogu s evropskými institucemi a regionálními partnery,” uvedly organizace.
Kavalírek a za ním spojené organizace chtějí spolupracovat i s českou vládou. “Jakmile se nová vláda přihlásí k tomu, že chce podporovat AI, má v nás podporu. V programovém prohlášení už je napsáno, že Česko chce hrát aktivní roli v tvorbě evropské legislativy kolem AI,” shrnul Lukáš Kačena, šéf Prg.ai.
“Už jsme jednali s ministrem Karlem Havlíčkem. Ujišťuje nás, že tato oblast bude jednou z priorit,” dodala Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy. Havlíček ale zároveň upozornil, že přehodnotí plán na získání evropské AI gigafactory do Česka. Není jasné, zda vláda bude chtít poskytnout prostředky.
Uskupení rovněž podporuje případné jmenování nového vládního AI zmocněnce. O tom ještě není rozhodnuto. Mluví se o pozici zmocněnce pro digitalizaci. Důležité bude jeho ukotvení. Ideálně by měl mít jasné pravomoci, tedy by se mělo alespoň o náměstka. “Doufám, že někdo v této roli bude pokračovat, byl by to pro mne partner,” popsal Kavalírek.
O Kavalírkovi jsme na Lupě více psali. Za Česko například v Bruselu rozjednal zmírnění regulace nadějného oboru (AI Actu), rozjel přípravu výstavby AI gigafactory na našem území (Havlíček chce udělat revizi), podílel se na napsání zákona o umělé inteligence, pomohl na ministerstvu vybudovat tým pro AI a podobně. Stal se také AI osobností roku. Ve funkci vládního zmocněnce a náměstka skončil s nástupem nové vlády, byl politickým nominantem TOP 09.